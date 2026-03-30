خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ال پایس گزارش داد:

اسپانیا اجازه استفاده از حریم هوایی خود برای حمله به ایران را نداده است

اسپانیا اجازه استفاده از حریم هوایی خود برای حمله به ایران را نداده است
کد خبر : 1767177
لینک کوتاه کپی شد.

روزنامه اسپانیایی ال پایس گزارش داد که مادرید حریم هوایی اسپانیا را به روی هواپیماهایی که در جنگ علیه ایران شرکت داشته‌اند، بسته است.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، روزنامه اسپانیایی ال پایس گزارش داد که مادرید حریم هوایی اسپانیا را به روی هواپیماهایی که در جنگ علیه ایران شرکت داشته‌اند، بسته است.

این ممنوعیت نه تنها استفاده از پایگاه‌های هوایی روتا (کادیز) و مورون د لا فرونترا (سویل) را توسط جت‌های جنگنده یا هواپیماهای سوخت‌رسانی که در این حمله شرکت داشته‌اند، ممنوع می‌کند، بلکه شامل استفاده از حریم هوایی اسپانیا توسط هواپیماهای آمریکایی مستقر در کشورهای ثالث مانند انگلستان یا فرانسه نیز می‌شود.

پرواز و فرود فقط در شرایط اضطراری مجاز است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار