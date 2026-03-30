اسپانیا اجازه استفاده از حریم هوایی خود برای حمله به ایران را نداده است

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، روزنامه اسپانیایی ال پایس گزارش داد که مادرید حریم هوایی اسپانیا را به روی هواپیماهایی که در جنگ علیه ایران شرکت داشته‌اند، بسته است.

این ممنوعیت نه تنها استفاده از پایگاه‌های هوایی روتا (کادیز) و مورون د لا فرونترا (سویل) را توسط جت‌های جنگنده یا هواپیماهای سوخت‌رسانی که در این حمله شرکت داشته‌اند، ممنوع می‌کند، بلکه شامل استفاده از حریم هوایی اسپانیا توسط هواپیماهای آمریکایی مستقر در کشورهای ثالث مانند انگلستان یا فرانسه نیز می‌شود.

پرواز و فرود فقط در شرایط اضطراری مجاز است.

