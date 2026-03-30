خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تداوم افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی

کد خبر : 1767066
لینک کوتاه کپی شد.

قیمت نفت جهانی امروز -دوشنبه- افزایش یافت و با تشدید جنگ در خاورمیانه، به سمت رکورد ماهانه خود پیش رفت.

تا ساعت ۰۹:۱۵ به وقت مسکو، قیمت نفت خام برنت با ۲.۱۱ درصد افزایش به ۱۱۴.۹۴ دلار در هر بشکه رسید. 

قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۰.۹۶ درصد افزایش به ۱۰۰.۶۰ دلار در هر بشکه رسید‌. 

شرکت تحلیل بازار نفت، واندانا اینسایتس، اعلام کرد که بازار تقریباً احتمال پایان مذاکره برای جنگ را رد کرده است، با وجود ادعاهای ترامپ مبنی بر مذاکرات مستقیم و غیرمستقیم با ایران و آمادگی او برای تشدید شدید خصومت‌های نظامی. 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار