تداوم افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی

به گزارش ا‌یلنا به نقل از نووستی،‌ قیمت نفت جهانی امروز -دوشنبه- افزایش یافت و با تشدید جنگ در خاورمیانه، به سمت رکورد ماهانه خود پیش رفت.

تا ساعت ۰۹:۱۵ به وقت مسکو، قیمت نفت خام برنت با ۲.۱۱ درصد افزایش به ۱۱۴.۹۴ دلار در هر بشکه رسید.

قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۰.۹۶ درصد افزایش به ۱۰۰.۶۰ دلار در هر بشکه رسید‌.

شرکت تحلیل بازار نفت، واندانا اینسایتس، اعلام کرد که بازار تقریباً احتمال پایان مذاکره برای جنگ را رد کرده است، با وجود ادعاهای ترامپ مبنی بر مذاکرات مستقیم و غیرمستقیم با ایران و آمادگی او برای تشدید شدید خصومت‌های نظامی.

