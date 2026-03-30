عراق: جلسه انتخاب رئیس‌جمهور ۱۱ آوریل برگزار می‌شود

ریاست پارلمان عراق روز دوشنبه اعلام کرد که جلسه انتخاب رئیس‌جمهور این کشور روز شنبه، ۱۱ آوریل، برگزار خواهد شد.

به گزارش ایلنا، در بیانیه‌ای که خبرگزاری عراق «واع» منتشر کرده، آمده است که «ریاست پارلمان جلسه‌ای گسترده با روسای فراکسیون‌های پارلمانی برگزار کرد تا درباره مجموعه‌ای از پرونده‌های مهم مربوط به فعالیت مجلس بحث و بررسی شود، از جمله بررسی چند قانون مهم که در دستور جلسات آینده مجلس قرار خواهد گرفت و همچنین تکمیل رأی‌گیری درباره کمیسیون‌های دائمی مجلس».

در ادامه بیانیه آمده است که «در این جلسه پرونده انتخاب رئیس‌جمهور به‌طور گسترده مورد بحث قرار گرفت و بر اهمیت پیشبرد این تکلیف قانونی و پایان دادن به بن‌بست سیاسی در شرایط امنیتی و اقتصادی دشوار کشور تأکید شد».

ریاست مجلس نمایندگان عراق با اعلام اینکه «جلسه انتخاب رئیس‌جمهور روز شنبه ۱۱ آوریل برگزار خواهد شد»، از «رهبران فراکسیون‌های سیاسی خواسته است تا مسئولیت‌های خود را در تکمیل تکالیف قانونی و تشکیل دولتی توانمند برای مقابله با چالش‌ها به‌طور کامل ایفا کنند».

 

