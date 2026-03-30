به گزارش ایلنا، روزنامه نیویورک تایمز نوشت: صدها نیروی ویژه آمریکایی به منطقه خاورمیانه اعزام شده‌اند تا به جمع هزاران نیروی دریایی (مارینز) و چتربازان ارتش بپیوندند. این اقدام در چارچوب گسترش حضور نظامی آمریکا انجام شده تا رئیس‌جمهور دونالد ترامپ گزینه‌های عملیاتی بیشتری برای ادامه جنگ با ایران که بیش از یک ماه از آغاز آن می‌گذرد، در اختیار داشته باشد.

مسئولان نظامی آمریکایی که خواستند نامشان فاش نشود، اعلام کردند که این نیروهای تازه‌وارد شامل یگان‌های نخبه «رینجرز»( یگان تک‌آوران) و «سیلز» هستند. هنوز مأموریت مشخصی به این نیروها واگذار نشده است، اما حضور آن‌ها به عنوان یگان‌های زمینی ویژه، امکان اجرای سناریوهای متنوع میدانی را فراهم می‌کند.

از جمله گزینه‌های عملیاتی این نیروها، تأمین امنیت تنگه هرمز است که ایران عملا آن را مسدود کرده و همچنین احتمال مشارکت در کنترل ادعایی جزیره خارگ، مرکز اصلی صادرات نفت ایران، یا انجام عملیات علیه تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در اصفهان مطرح شده است.

این نیروهای ویژه به جمع ۲۵۰۰ مارینز و ۲۵۰۰ نیروی دریایی دیگر که اخیراً به منطقه اعزام شده‌اند، اضافه شده‌اند تا شمار کل نیروهای آمریکایی در خاورمیانه به بیش از ۵۰ هزار نفر برسد؛ رقمی که حدود ۱۰ هزار نفر بالاتر از میزان عادی است. در همین حال، کاخ سفید در حال بررسی گام‌های بعدی خود در این منازعه است.

در سطح دریایی نیز، مسئولان اعلام کردند که رئیس‌جمهور ترامپ در حال بررسی راه‌های بازگشایی تنگه هرمز است، هرچند مأموریت دقیق واحد شناسایی شماره ۳۱ مارینز هنوز مشخص نشده است. ترامپ پیش‌تر در مصاحبه با فایننشال تایمز گفته است که گزینه مورد علاقه او «تصاحب نفت ایران» است. او در خصوص جزیره خارگ افزود: «شاید جزیره را تصاحب کنیم، شاید نه؛ اما این به معنای ماندن ما در منطقه برای مدتی خواهد بود.»

