به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا بار دیگر مدعی مذاکره با ایران شد و افزود که این مذاکرات بسیار خوب پیش می‌رود.

وی در گفت‌وگو با خبرنگاران در هواپیمای «ایرفورس وان» مدعی شد که مذاکرات مستقیم و غیرمستقیم با ایران «به‌طرز فوق‌العاده‌ای خوب» پیش می‌رود.

ترامپ در ادامه ادعاهای خود افزود: «امروز مذاکرات بسیار خوبی با ایران داشتیم» و مدعی شد که مذاکرات از طریق کانال‌های مستقیم و غیرمستقیم و با حضور نمایندگان ویژه در جریان است.

رئیس‌جمهوری آمریکا در ادامه ادعا کرد که ایران با عبور تا ۲۰ نفتکش از تنگه هرمز موافقت کرده و این اقدام را «نشانه‌ای از احترام به آمریکا» توصیف کرد.

ترامپ در عین حال با لحنی متناقض افزود: «ما خیلی خوب پیش می‌رویم، اما هیچ‌وقت نمی‌دانید نتیجه چه خواهد شد، چون مذاکره می‌کنیم و بعد مجبور می‌شویم آن‌ها را بمباران کنیم».

وی با ابراز خوش‌بینی نسبت به آینده این مذاکرات ادعایی گفت: «فکر می‌کنم به توافق می‌رسیم، تقریباً مطمئنم؛ اما ممکن است این اتفاق نیفتد».

