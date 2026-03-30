به گزارش ایلنا، منابع رسانه‌ای گزارش دادند که در پی گلوله‌باران توپخانه‌ای اسرائیل، مقر نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان هدف قرار گرفته است.

بر اساس گزارش خبرگزاری ملی لبنان، این حمله پایگاه نیروهای اندونزیایی در منطقه «عدشیت القصیر» در شهرستان مرجعیون را هدف قرار داده است.

همچنین شبکه «الجدید» اعلام کرد که در این حمله تلفات گزارش شده و بالگردها در حال انتقال مجروحان هستند.

