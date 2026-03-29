به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،‌ «پاپ لئو»، رهبر کاتولیک‌های جهان ‌در اظهاراتی غیرمعمول و قاطع، همزمان با ورود جنگ ایران به دومین ماه خود، گفت که خداوند دعاهای رهبرانی را که جنگ را آغاز می‌کنند و «دستانشان پر از خون است» رد می‌کند.

پاپ لئو‌ گفت: «این خدای ماست: عیسی، پادشاه صلح، که جنگ را رد می‌کند، و هیچ‌کس نمی‌تواند از او برای توجیه جنگ استفاده کند.»

وی با استناد به بخشی از کتاب مقدس گفت: «(عیسی) به دعاهای کسانی که جنگ به راه می‌اندازند گوش نمی‌دهد، بلکه آنها را رد می‌کند و می‌گوید: ‌اگرچه دعاهای زیادی بکنید، من گوش نخواهم داد: دستانتان پر از خون است‌».

