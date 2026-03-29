خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پاپ لئو:

خداوند به دعاهای کسانی که جنگ به راه می‌اندازند گوش نمی‌دهد

کد خبر : 1766759
لینک کوتاه کپی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،‌ «پاپ لئو»، رهبر کاتولیک‌های جهان ‌در اظهاراتی غیرمعمول و قاطع، همزمان با ورود جنگ ایران به دومین ماه خود، گفت که خداوند دعاهای رهبرانی را که جنگ را آغاز می‌کنند و «دستانشان پر از خون است» رد می‌کند.

پاپ لئو‌ گفت: «این خدای ماست: عیسی، پادشاه صلح، که جنگ را رد می‌کند، و هیچ‌کس نمی‌تواند از او برای توجیه جنگ استفاده کند.»

وی با استناد به بخشی از کتاب مقدس گفت: «(عیسی) به دعاهای کسانی که جنگ به راه می‌اندازند گوش نمی‌دهد، بلکه آنها را رد می‌کند و می‌گوید: ‌اگرچه دعاهای زیادی بکنید، من گوش نخواهم داد: دستانتان پر از خون است‌».

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار