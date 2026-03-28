خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی:

۱۴۲ نفر طی ۲۴ ساعت گذشته زخمی شدند

کد خبر : 1766507
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی از زخمی شدن ۱۴۲ نفر از ساکنان سرزمین‌های اشغالی طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی از زخمی شدن ۱۴۲ نفر از ساکنان سرزمین‌های اشغالی طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد. 

بنا بر اعلام این وزارتخانه، در ۲۴ ساعت گذشته ۱۴۲ نفر به بیمارستان‌ها منتقل شده‌اند که با احتساب این آمار، مجموع مجروحان از آغاز جنگ به پنج هزار و ۶۸۹ نفر رسیده است.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر ۱۳۲ نفر همچنان در بیمارستان بستری هستند که از این میان، ۱۵ نفر در وضعیت وخیم و یک نفر در شرایط بحرانی قرار دارد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار