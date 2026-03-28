۱۴۲ نفر طی ۲۴ ساعت گذشته زخمی شدند

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی از زخمی شدن ۱۴۲ نفر از ساکنان سرزمین‌های اشغالی طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

بنا بر اعلام این وزارتخانه، در ۲۴ ساعت گذشته ۱۴۲ نفر به بیمارستان‌ها منتقل شده‌اند که با احتساب این آمار، مجموع مجروحان از آغاز جنگ به پنج هزار و ۶۸۹ نفر رسیده است.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر ۱۳۲ نفر همچنان در بیمارستان بستری هستند که از این میان، ۱۵ نفر در وضعیت وخیم و یک نفر در شرایط بحرانی قرار دارد.

