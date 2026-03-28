رایزنی مقامهای ارشد قطر و پاکستان درباره تحولات منطقه
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» نخستوزیر و وزیر خارجه قطر اعلام کرد که در تماس تلفنی با «اسحاق دار»، معاون نخستوزیر و وزیر خارجه پاکستان، پیامدهای تشدید تنشهای نظامی در منطقه را بررسی کرده است.
وزیر خارجه قطر در این گفتوگو نسبت به هدف قرار گرفتن زیرساختها، بهویژه در حوزههای آب، غذا و انرژی هشدار داد.
اسحاق دار روز گذشته نیز با «وانگ یی» وزیر خارجه چین درباره تحولات منطقه رایزنی کرده بود.
وی با اشاره به این تماس گفت که دو طرف بر ضرورت بازگرداندن صلح و ثبات به خاورمیانه تأکید کردهاند و توافق شده است که از تمام تلاشها برای توقف فوری درگیریها، ازسرگیری مذاکرات، حفاظت از غیرنظامیان، امنیت مسیرهای کشتیرانی و پایبندی به منشور سازمان ملل حمایت شود.