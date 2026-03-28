«جرالد فورد» از مأموریت به تعمیرگاه؛ پهلوگیری در بندر کرواسی

به گزارش ایلنا، ناو هواپیمابر آمریکایی «جرالد آر. فورد» که در عملیات‌های آمریکا و اسرائیل علیه ایران مشارکت داشته، امروز -شنبه- برای انجام تعمیرات و عملیات نگهداری پس از وقوع آتش‌سوزی، در بندر «اسپلیت» کرواسی در ساحل دریای آدریاتیک پهلو گرفت.

این ناو پیش‌تر به‌طور موقت در خلیج سودا در جزیرۀ کرت یونان متوقف شده بود و سپس دولت کرواسی، به‌عنوان عضو ناتو و متحد آمریکا، با پذیرش آن موافقت کرد.

سفارت آمریکا در کرواسی اعلام کرد که این ناو در مدت حضور خود میزبان مقام‌های محلی و فرماندهان ارشد خواهد بود تا بر استحکام روابط دو کشور تأکید شود.

بر اساس گزارش‌ها، آتش‌سوزی در تاریخ ۱۲ مارس در بخش رختشوی‌خانه اصلی ناو رخ داد که به زخمی شدن سه ملوان انجامید. همچنین حدود ۲۰۰ ملوان تحت درمان قرار گرفتند و مهار آتش چندین ساعت به طول انجامید. این حادثه به حدود ۱۰۰ تخت خواب در ناو نیز آسیب وارد کرد.

این ناو که جدیدترین و بزرگ‌ترین ناو هواپیمابر آمریکاست، پیش از این در دریای سرخ فعالیت داشت.

گزارش‌ها همچنین از بروز مشکلات فنی در طول مأموریت حدود ۹ماهه این ناو، از جمله اختلال در سیستم فاضلاب که بخش زیادی از تأسیسات را تحت تأثیر قرار داده است، حکایت دارند.

ناو هواپیمابر «یو‌اس‌اس جرالد آر. فورد» با انرژی هسته‌ای کار می‌کند و توان حمل بیش از ۷۵ فروند هواپیما را دارد.

