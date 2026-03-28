به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «آندری رودنکو»، معاون وزیر خارجه روسیه، امروز -شنبه- به خبرگزاری تاس گفت که در صورت ارسال سلاح به رژیم کی‌یف، روسیه مجبور به توسل به اقدامات تلافی‌جویانه علیه کره جنوبی خواهد شد.

وی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری تاس گفت: «ما از طریق کانال‌های مختلف، موضع اصولی روسیه در مورد عدم پذیرش مشارکت کره جنوبی در ارسال مستقیم و غیرمستقیم سلاح‌های کشنده به رژیم کی‌یف، را به طور مداوم به کره جنوبی ابلاغ کرده‌ایم».

رودنکو افزود: «در غیر این صورت، روابط دوجانبه بین روسیه و کره جنوبی ممکن است به طور جدی تحت تاثیر قرار گیرد و ما مجبور به توسل به اقدامات تلافی‌جویانه خواهیم شد. امیدوارم که مجبور به توسل به چنین اقداماتی نشویم».

