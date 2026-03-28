رودنکو:

ارسال سلاح به کی‌یف از سوی سئول واکنش روسیه را به دنبال خواهد دشت

معاون وزیرخارجه روسیه گفت که مسکو در صورت ارسال سلاح به کی‌یف از سوی سئول واکنش نشان خواهد داد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «آندری رودنکو»، معاون وزیر خارجه روسیه، امروز -شنبه- به خبرگزاری تاس گفت که در صورت ارسال سلاح به رژیم کی‌یف، روسیه مجبور به توسل به اقدامات تلافی‌جویانه علیه کره جنوبی خواهد شد.

وی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری تاس گفت: «ما از طریق کانال‌های مختلف، موضع اصولی روسیه در مورد عدم پذیرش مشارکت کره جنوبی در ارسال مستقیم و غیرمستقیم سلاح‌های کشنده به رژیم کی‌یف، را به طور مداوم به کره جنوبی ابلاغ کرده‌ایم».

رودنکو افزود: «در غیر این صورت، روابط دوجانبه بین روسیه و کره جنوبی ممکن است به طور جدی تحت تاثیر قرار گیرد و ما مجبور به توسل به اقدامات تلافی‌جویانه خواهیم شد. امیدوارم که مجبور به توسل به چنین اقداماتی نشویم».

