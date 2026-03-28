خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترامپ:

کوبا هدف بعدی خواهد بود

کد خبر : 1766223
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور آمریکا در ادعاهایی جدید کشور کوبا را به تجاوز نظامی تهدید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دونالد ترامپ»، رئیس‌ جمهور آمریکا، در ادعاهای جدیدی کوبا را هدف بعدی تجاوز نظامی واشنگتن اعلام کرد.

ترامپ در یک مجمع سرمایه‌گذاری در میامی مدعی شد: «من این ارتش بزرگ را ساختم. گفتم، شما هرگز مجبور به استفاده از آن نخواهید شد. اما گاهی اوقات باید از آن استفاده کنید. و اتفاقا کوبا هدف بعدی است».

وی افزود: «وانمود کنید که من این را نگفته‌ام».

ترامپ جزئیات برنامه‌های واشنگتن در مورد کوبا را فاش نکرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار