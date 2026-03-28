کوبا هدف بعدی خواهد بود

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دونالد ترامپ»، رئیس‌ جمهور آمریکا، در ادعاهای جدیدی کوبا را هدف بعدی تجاوز نظامی واشنگتن اعلام کرد.

ترامپ در یک مجمع سرمایه‌گذاری در میامی مدعی شد: «من این ارتش بزرگ را ساختم. گفتم، شما هرگز مجبور به استفاده از آن نخواهید شد. اما گاهی اوقات باید از آن استفاده کنید. و اتفاقا کوبا هدف بعدی است».

وی افزود: «وانمود کنید که من این را نگفته‌ام».

ترامپ جزئیات برنامه‌های واشنگتن در مورد کوبا را فاش نکرد.

