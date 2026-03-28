۱۲ نظامی آمریکایی در حمله به پایگاهی در عربستان زخمی شدند
به گزارش ایلنا، روزنامه «وال استریت ژورنال» از زخمی شدن ۱۲ نظامی آمریکایی در حمله ایران به پایگاه هوایی «پرنس سلطان» در عربستان خبر داد.

وضعیت جسمی دو نفر از این نظامیان، وخیم گزارش شده است. 

بر اساس این گزارش، این افراد هنگام حمله در داخل یکی از ساختمان‌های پایگاه حضور داشته‌اند.

این حمله شامل دست‌کم یک موشک و چندین پهپاد بوده و در جریان آن، چند هواپیمای سوخت‌رسان هوایی نیز آسیب دیده‌اند.

 

