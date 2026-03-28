به گزارش ایلنا، ارتش رژیم صهیونیستی طی بیانیه‌ای از حمله موشکی انصارالله یمن به سرزمین‌های اشغالی خبر داد.

در این بیانیه آمده است که یک موشک شلیک‌شده از یمن به‌سمت سرزمین‌های اشغالی شناسایی شده است.

ارتش رژیم صهیونیستی همچنین اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی برای رهگیری این موشک فعال شده‌اند و همزمان به ساکنان سرزمین‌های اشغالی درباره این تهدید هشدار داده شده است.

