حزب الله لبنان:

تجمع نظامیان صهیونیست را هدف قرار دادیم

مقاومت اسلامی لبنان از حمله پهپادی به تجمع نظامیان صهیونیست خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، حزب الله لبنان امروز -پنج شنبه- اعلام کرد که یک تجمع نظامیان رژیم صهیونیستی را هدف قرار داد است.

مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرد که یک تحمع نظامیان صهینیست را در موضع «نمر الجمل»، روبه‌روی شهرک مرزی «علما الشعب»، با دسته‌ای از پهپادهای انتحاری هدف قرار داده است.

حزب الله هچمین از حمله موشکی به منطقه «کریوت»، در اراضی اشغالی خبر داد.

