خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مایک راجرز:

پنتاگون به قانون‌گذاران اطلاعات کافی درباره عملیات علیه ایران ارائه نمی‌کند

کد خبر : 1765595
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا، پنتاگون را به عدم ارائه اطلاعات کافی به قانون‌گذاران در مورد تهاجم نظامی آمریکا علیه ایران متهم کرد.

به گزارش ویلنا به نقل از نووستی، مایک راجرز، رئیس کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا، پنتاگون را محکوم کرد و آن را به عدم ارائه اطلاعات کافی به قانون‌گذاران در مورد تهاجم نظامی آمریکا علیه ایران متهم کرد.

راجرز در یک جلسه توجیهی پشت درهای بسته توضیح داد که اعضای کنگره به مقامات دفاعی اطلاع داده‌اند که تحرکات نیروهای آمریکایی در منطقه باید سنجیده و دقیق باشد و خاطرنشان کرد که دولت جزئیات کافی در مورد پیشرفت عملیات در چارچوب کمپین موسوم به «خشم حماسی» ارائه نمی‌دهد.

وی تاکید کرد که قانون‌گذاران می‌خواهند درباره آنچه اتفاق می‌افتد، گزینه‌های مورد بررسی و دلیل بررسی آنها بیشتر بدانند، اما پاسخ‌های کافی دریافت نمی‌کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
قیمت میلگرد آجدار