رئیسجمهوری کوبا:
مذاکرات با آمریکا در مراحل اولیه است/ تغییر نظام سیاسی خط قرمز ماست
رئیسجمهوری کوبا اعلام کرد که رایزنیها با آمریکا همچنان در مراحل ابتدایی قرار دارد و هنوز اهداف واشنگتن از این گفتوگوها بهطور کامل روشن نیست.
دیاز کانل در گفتوگویی رسانهای اظهار داشت که نمایندگان دو کشور بهتازگی با مقامهای وزارت خارجه آمریکا دیدار کردهاند تا درباره اختلافات، گفتوگو کرده و راهحلهایی برای آن بررسی کنند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره شروط احتمالی آمریکا افزود که این گفتوگوها هنوز به مرحله طرح مطالبات نرسیده و هدف فعلی، تنظیم دستورکار برای مذاکراتی است که ممکن است در آینده شکل بگیرد.
رئیسجمهوری کوبا همچنین بدون اشاره به جزئیات بیشتر، به نقش میانجیهای بینالمللی در این روند اشاره کرد.
به گفته دیاز-کانل، محورهای احتمالی مذاکرات شامل مسائل اقتصادی، سرمایهگذاری، مشارکت آمریکا در اقتصاد کوبا، مهاجرت، مقابله با قاچاق مواد مخدر و تروریسم، امنیت منطقهای، محیط زیست و همکاریهای علمی و آموزشی خواهد بود.
رئیسجمهوری کوبا تأکید کرد که هرگونه شرطی که به تغییر نظام سیاسی این کشور منجر شود، قابل پذیرش نیست و مذاکرات باید بر اساس اصل عمل متقابل و حقوق بینالملل پیش برود.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا، در ماه ژانویه با صدور فرمانی بر واردات کشورهایی که به کوبا نفت میرسانند تعرفه وضع کرد و همچنین با ادعای تهدید کوبا علیه امنیت ملی آمریکا، وضعیت اضطراری اعلام کرده بود.