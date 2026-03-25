ادعای الجزیره: پاکستان درخواستهای آتشبس آمریکا را با ایران در میان گذاشته است
کد خبر : 1765404
منابع الجزیره مدعی شدند که پاکستان درخواستهای آتشبس آمریکا را با ایران در میان گذاشته است.
به گزارش ایلنا، منابع الجزیره مدعی شدند که پاکستان درخواستهای آتشبس آمریکا را با ایران در میان گذاشته است.
منابع آگاه به الجزیره ادعا کردهاند که پاکستان درخواستهای آتشبس آمریکا را با ایران در میان گذاشته است.
الجزیره مدعی شد: «اکنون میتوانیم تأیید کنیم که منابع ارشد پاکستانی به الجزیره گفتهاند که سندی که توسط دولت ترامپ به پاکستان داده شده، توسط پاکستان به ایرانیها ارائه شده است. اکنون منتظر پاسخ هستیم.»