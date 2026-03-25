به گزارش ایلنا، منابع الجزیره مدعی شدند که پاکستان درخواست‌های آتش‌بس آمریکا را با ایران در میان گذاشته است.

‌الجزیره‌ مدعی شد: «اکنون می‌توانیم تأیید کنیم که منابع ارشد پاکستانی به الجزیره گفته‌اند که سندی که توسط دولت ترامپ به پاکستان داده شده، توسط پاکستان به ایرانی‌ها ارائه شده است. اکنون منتظر پاسخ هستیم.»

