خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

روزنامه ایتالیایی گزارش داد:‌

در پی تنش‌های خاورمیانه،‌ اتحادیه اروپا طرح ممنوعیت کامل واردات نفت از روسیه را کنار گذاشته است

در پی تنش‌های خاورمیانه،‌ اتحادیه اروپا طرح ممنوعیت کامل واردات نفت از روسیه را کنار گذاشته است
کد خبر : 1765295
لینک کوتاه کپی شد.

روزنامه ایتالیایی «آنتی‌دیپلماتیکو» گزارش داد که اتحادیه اروپا پس از تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، طرح خود برای اعمال ممنوعیت کامل واردات نفت از روسیه را کنار گذاشته است.

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، روزنامه ایتالیایی «آنتی‌دیپلماتیکو» گزارش داد که اتحادیه اروپا پس از تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، طرح خود برای اعمال ممنوعیت کامل واردات نفت از روسیه را کنار گذاشته است.

این روزنامه اعلام کرد که پیشنهاد ممنوعیت دائمی واردات نفت روسیه که در ابتدا قرار بود در ۱۵ آوریل مطرح شود، به طور نامحدود به تعویق افتاده است.

به گزارش این روزنامه، این تصمیم احتمالاً ناشی از تشدید تنش‌ها در خاورمیانه بوده است، جایی که در پاسخ به حملات آمریکا و اسرائیل، تهران عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز، یک نقطه کلیدی ترانزیت برای تأمین نفت جهانی، را به حالت تعلیق درآورد. در نتیجه، قیمت نفت خام برنت از ۱۰۰ دلار در هر بشکه فراتر رفت و منجر به تنش‌هایی شد که »هیچ پایتخت اروپایی نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد.»

این روزنامه ایتالیایی خاطرنشان کرد که این لایحه که خواستار توقف کامل واردات نفت روسیه تا پایان سال ۲۰۲۷ است، تنها فشار بر بازار را افزایش می‌دهد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار