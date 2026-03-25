به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، روزنامه ایتالیایی «آنتی‌دیپلماتیکو» گزارش داد که اتحادیه اروپا پس از تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، طرح خود برای اعمال ممنوعیت کامل واردات نفت از روسیه را کنار گذاشته است.

این روزنامه اعلام کرد که پیشنهاد ممنوعیت دائمی واردات نفت روسیه که در ابتدا قرار بود در ۱۵ آوریل مطرح شود، به طور نامحدود به تعویق افتاده است.

به گزارش این روزنامه، این تصمیم احتمالاً ناشی از تشدید تنش‌ها در خاورمیانه بوده است، جایی که در پاسخ به حملات آمریکا و اسرائیل، تهران عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز، یک نقطه کلیدی ترانزیت برای تأمین نفت جهانی، را به حالت تعلیق درآورد. در نتیجه، قیمت نفت خام برنت از ۱۰۰ دلار در هر بشکه فراتر رفت و منجر به تنش‌هایی شد که »هیچ پایتخت اروپایی نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد.»

این روزنامه ایتالیایی خاطرنشان کرد که این لایحه که خواستار توقف کامل واردات نفت روسیه تا پایان سال ۲۰۲۷ است، تنها فشار بر بازار را افزایش می‌دهد.

