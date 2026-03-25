وانگ یی خواستار مذاکره برای حل بحران خاورمیانه شد

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، چین خواستار مذاکره بزای حل بحران خاورمیانه شد‌

وزارت خارجه چین طی بیانیه‌ای اعلام کرد که «وانگ یی»، وزیر امور خارجه چین، روز سه‌شنبه در تماس تلفنی با عباس عراقچی، همتای ایرانی خود، از طرفین خواست تا از تمام فرصت‌ها برای شروع مذاکرات صلح در اسرع وقت استفاده کنند.

وانگ گفت که صحبت کردن همیشه بهتر از جنگیدن است.

وی افزود که «تمام مسائل حساس باید از طریق گفتگو و مذاکره حل شوند، نه با استفاده از زور».

انتهای پیام/