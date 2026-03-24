انتقال بیش از ۱۰۰ صهیونیست به بیمارستان طی ۲۴ ساعت گذشته
وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی با مجوز اداره سانسور ارتش رژیم، از انتقال ۱۲۲ زخمی صهیونیست به بیمارستان طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.
به گزارش ایلنا، به گزارش روز -سهشنبه- ایرنا به نقل از منابع صهیونیستی، همزمان با تداوم حملات موشکی ایران به مواضع رژیم صهیونیستی، وزارت بهداشت این رژیم اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، ۱۲۲ زخمی به بیمارستانها منتقل شدند.
طبق اعلام وزارتخانه یادشده، با احتساب این رقم از آغاز حمله موشکی تهران به اراضی اشغالی در پی تجاوز آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران تاکنون ۴ هزار و ۸۲۹ صهیونیست زخمی شدهاند.
اذعان به زخمی شدن این تعداد از صهیونیستها در حالی است که رژیم اسرائیل با سانسور شدید تلفات مانع از انتشار اخبار واقعی تعداد کشتهها و زخمیهای جنگ شده است.
از سوی دیگر حملات موشکی ایران به مواضع رژیم اسرائیل همچنان ادامه دارد و در همین ارتباط رسانههای صهیونیستی امروز گزارش دادند که آژیرهای خطر در تلآویو و چند منطقه در مرکز فلسطین اشغالی به صدا درآمد.
رسانههای صهیونیستی همچنین از وقوع انفجارهای قوی در تلآویو در نتیجه اصابت موشک ایرانی خبر داده و اعلام کردند: «به نظر میرسد حمله امروز بزرگترین موج حمله موشکی ایران به اسرائیل از آغاز جنگ بوده است».