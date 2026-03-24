سربازان آمریکایی:
نمیخواهیم برای اسرائیل بمیریم
گفتوگو با سربازان آمریکایی نشان میدهد همزمان با ادامه جنگ با ایران، موجی از نگرانی، بیاعتمادی و فشار روانی در میان نیروهای نظامی ایالات متحده شکل گرفته و حتی برخی به ترک خدمت فکر میکنند.
به گزارش ایلنا، مصاحبهها با سربازان آمریکایی در حال خدمت و نیروهای ذخیره نشان میدهد که تردیدها در داخل صفوف ارتش درباره راهبرد «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا در قبال ایران رو به افزایش است، امری که با رشد احساس نگرانی، سرخوردگی و فشار روانی همراه شده است.
وبگاه «هافینگتن پست» به نقل از سربازان آمریکایی نوشت: «ما نمیخواهیم برای اسرائیل جان بدهیم و نمیخواهیم صرفا ابزار سیاسی باشیم»؛ اظهاراتی که نشاندهنده کاهش اعتماد به اهداف جنگ است.
این تحولات در حالی رخ میدهد که جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران وارد چهارمین هفته خود شده و ترامپ دستور اعزام هزاران نیروی اضافی از نیروی دریایی و تفنگداران دریایی به خاورمیانه را صادر کرده است؛ در شرایطی که به نظر میرسد نیروها نسبت به ورود بیشتر به این درگیری محتاطتر شدهاند.
بر اساس این گزارش، سربازانی که به شرط ناشناس ماندن، از ترس مجازات یا به دلیل نداشتن مجوز گفتوگو با رسانهها، صحبت کردهاند، گفتهاند که برخی نیروها بهدلیل فشارهای فزاینده حتی به ترک خدمت نظامی فکر میکنند.
در همین راستا، یک مقام نظامی که در مرکز پزشکی منطقهای لاندشتول در آلمان به درمان سربازان منتقلشده میپردازد، اعلام کرد که نیروها با نقص در حفاظت و برنامهریزی مواجه هستند.
وی افزود تلفات سنگینی در نتیجه حملات مکرر موشکهای بالستیک و پهپادهای ایرانی به پایگاههای آمریکا ثبت شده است.
این مقام افزود: «هرگونه عملیات زمینی یک فاجعه تمامعیار خواهد بود، ما هیچ برنامهای برای آن نداریم و حتی نمیتوانیم بهطور کامل از یک پایگاه زمینی در میدان عملیات دفاع کنیم.»
از سوی دیگر، یک افسر ذخیره به کاهش بیسابقه اعتماد در میان نیروها اشاره کرد و گفت که این نگرانیها را بهطور مکرر در میان نظامیان میشنود.
همچنین یک سرباز ذخیره اعلام کرد که تنها طی دو هفته، ۶ بار اطلاعاتی درباره امتناع وجدانی از خدمت (اعتراض به شرکت در جنگ) ارائه کرده و گفت با وجود نزدیک به ۲۰ سال سابقه خدمت، هرگز چنین سطحی از درخواستها را مشاهده نکرده است.
در همین حال، «مایک برایسنر»، مدیر اجرایی مرکز «وجدان و جنگ»، اظهار داشت که تعداد درخواستها بهطور چشمگیری افزایش یافته است.
به گفته وی، سازمانش که پیشتر سالانه بین ۵۰ تا ۸۰ درخواست دریافت میکرد، در ماه مارس با افزایش هزار درصدی مواجه شده و دستکم روزانه یک سرباز جدید با آنها تماس میگیرد.
وی افزود که این سازمان با درخواستهای فوری از سوی نیروهای ارتش، نیروی دریایی و تفنگداران دریایی روبهرو است؛ افرادی که به آنها اطلاع داده شده بهزودی به منطقه اعزام خواهند شد.
نیروهای ذخیره همچنین تاکید کردند که نبود روایت روشن و منسجم برای توجیه جنگ با ایران، یکی از مهمترین دلایل نارضایتی در میان نیروهاست و معتقدند این درگیری بهخوبی برنامهریزی نشده و آنها را بدون دستیابی به منفعت راهبردی مشخص، در معرض خطرات غیرضروری قرار میدهد.