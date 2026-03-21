تاثیر منفی جنگ در خاورمیانه بر سیستم انرژی جهانی

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، جنگ در خاورمیانه، سناریوی کابوس‌واری را برای سیستم انرژی جهانی رقم زده است و عرضه را به شدت کاهش داده است، به طوری که مصرف‌کنندگان در سراسر جهان باید هم هزینه زیادی بپردازند و هم مصرف کمتری داشته باشند.

بسته شدن تنگه هرمز، کانال باریکی در امتداد سواحل ایران، از زمان شروع تجاوز هوایی ایالات متحده و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه، عبور ۲۰ درصد از نفت و گاز طبیعی مایع جهان را متوقف کرده است.

در همین حال، حملات مداوم، زیرساخت‌های انرژی خاورمیانه را هدف قرار داده و به میادین گازی، پالایشگاه‌های نفت و پایانه‌هایی آسیب رسانده است که به گفته نمایندگان صنعت، تعمیر آن‌ها سال‌ها طول خواهد کشید.

همه اینها به چیزی می‌افزاید که آژانس بین‌المللی انرژی پیش از این بدترین اختلال انرژی جهانی در تاریخ نامیده است و حتی از تحریم نفتی اعراب در سال ۱۹۷۳ که باعث کمبود سوخت و خسارات اقتصادی گسترده شد، پیشی گرفته است.

«دن پیکرینگ»، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری در شرکت پیکرینگ انرژی پارتنرز، گفت: «شما نمی‌توانید با صرفه‌جویی از این وضعیت عبور کنید. نتیجه این خواهد بود که قیمت‌ها به اندازه‌ای بالا می‌روند که مردم مصرف خود را متوقف می‌کنند.»

تاکنون، این بحران حدود ۴۰۰ میلیون بشکه - معادل حدود چهار روز عرضه جهانی - از بازار حذف کرده و باعث افزایش حدود ۵۰ درصدی قیمت‌ها شده است.

نفت، گاز و فرآورده‌های جانبی تصفیه‌شده آن‌ها برای بسیاری از بخش‌های دنیای مدرن، از سوخت‌رسانی به خودروها، کامیون‌ها و هواپیماها گرفته تا تأمین انرژی خانه‌ها و صنایع و تولید پلاستیک و کود، حیاتی هستند.

«آدیتیا ساراسوات»، معاون ارشد رئیس شرکت مشاوره ریستاد انرژی، گفت: «گستردگی آنچه در اینجا در سوخت‌ها، مواد شیمیایی، گاز طبیعی مایع و نهاده‌های کود در معرض خطر است، چیزی است که این لحظه را از نظر کیفی با دوره‌های قبلی تنش خلیج فارس متفاوت می‌کند.»

شوک‌های قیمت انرژی همچنین تورم را تشدید می‌کند و به مصرف‌کنندگان و مشاغل آسیب جدی می‌رساند. این موضوع به یک مسئولیت سیاسی بزرگ برای «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده، تبدیل شده است، زیرا او به دنبال توجیه جنگ برای مردم آمریکا است.

