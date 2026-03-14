۴ کشته در پی حمله روسیه به اوکراین

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مقامات اوکراینی امروز -شنبه- اعلام کردند که روسیه شبانه با موشک و پهپاد به اوکراین حمله کرد که منجر به کشته شدن حداقل چهار نفر و ایجاد خساراتی در پنج منطقه از این کشور شد.

«ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور، گفت: «هدف اصلی زیرساخت‌های انرژی در منطقه کی‌یف بوده است».

وی اظهار داشت: «ساختمان‌های مسکونی، مدارس و مشاغل نیز آسیب دیده‌اند».

رئیس جمهور اوکراین افزود که مناطق سومی، خارکیف، دنیپرو و ​​میکولائیف نیز در حمله‌ای که شامل حدود ۴۳۰ پهپاد و ۶۸ موشک بود، هدف قرار گرفتند که اکثر آنها توسط پدافند هوایی سرنگون شدند.

