۴ کشته در پی حمله روسیه به اوکراین

۴ کشته در پی حمله روسیه به اوکراین
مقامات اوکراینی اعلام کردند که در پی حمله روسیه به این کشور دست‌کم ۴ تن کشته شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مقامات اوکراینی امروز -شنبه- اعلام کردند که روسیه شبانه با موشک و پهپاد به اوکراین حمله کرد که منجر به کشته شدن حداقل چهار نفر و ایجاد خساراتی در پنج منطقه از این کشور شد.

«ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور، گفت: «هدف اصلی زیرساخت‌های انرژی در منطقه کی‌یف بوده است».

وی اظهار داشت: «ساختمان‌های مسکونی، مدارس و مشاغل نیز آسیب دیده‌اند».

رئیس جمهور اوکراین افزود  که مناطق سومی، خارکیف، دنیپرو و ​​میکولائیف نیز در حمله‌ای که شامل حدود ۴۳۰ پهپاد و ۶۸ موشک بود، هدف قرار گرفتند که اکثر آنها توسط پدافند هوایی سرنگون شدند.

 

