«در چارچوب عملیات روز قدس»؛ مقاومت لبنان تجمعهای نظامیان صهیونیست را هدف قرار داد
به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرد که در چارچوب عملیات «روز قدس» و در پاسخ به حملات اسرائیل به لبنان، چندین تجمع از نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی را با موشک هدف قرار داده است.
بر اساس بیانیهای که امروز -جمعه- منتشر شد، مقاومت اسلامی اعلام کرد که تجمعی از نیروهای ارتش اسرائیل در پایگاه «المرج» مقابل شهر مرزی «مرکبا» را با شلیک چند موشک هدف قرار داده است. در بیانیهای دیگر نیز آمده است که تجمع نیروهای اسرائیلی در نزدیکی بازداشتگاه الخیام با چند نوبت شلیک موشک هدف قرار گرفته است.
مقاومت لبنان در بیانیههای جداگانه دیگری نیز تأکید کرد که تجمع نیروهای اسرائیلی در چند منطقه دیگر از جمله محله جنوبی شهر الخیام، پایگاه تازهتأسیس در تپه «الحمامص» در جنوب الخیام، منطقه «خله العصافیر» در جنوب الخیام، پایگاه «المرج» مقابل شهر مرزی مرکبا و همچنین منطقه «کساره کفرجلعادی» را با شلیک موشک هدف قرار داده است.