به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، تحلیل‌گران می‌گویند که حتی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درک روشنی از اهداف خود در جنگ با ایران ندارد. دوگلاس بونداو، پژوهشگر ارشد مؤسسه «کیتو»، می‌گوید: «ترامپ خود هم نمی‌داند چه می‌خواهد و تصور می‌کند می‌تواند هر کشوری را کنترل کند».

با وجود هماهنگی گسترده ترامپ با اسرائیل، این جنگ برای ایالات متحده به یک معضل پیچیده تبدیل شده است؛ چرا که هیچ کشور دیگری حاضر به حمایت کامل از واشنگتن در این منازعه نظامی نیست و حتی کشورهای خلیج فارس که نسبت به رفتار ایران نگران هستند، خواستار پایان جنگ هستند.

در میادین عملیاتی، ایران توانسته آسیب‌هایی جدی به کشورهای منطقه وارد کند، اما تغییر معادلات کلان هنوز از دسترس خارج است. حسن منیمنة، تحلیل‌گر مؤسسه خاورمیانه، تأکید می‌کند که اهداف آمریکا برای سرنگونی نظام ایران تنها با حملات هوایی، بسیار دشوار است.

حزب‌الله لبنان نیز با ورود به میدان، معادلات را به نفع ایران تغییر داده است. به گفته عادل شدید، کارشناس مسائل اسرائیل، این گروه توانسته فشار گسترده‌ای بر شهرک‌های شمالی در فلسطین اشغالی وارد کند و تل‌آویو را مجبور به جابه‌جایی شهروندان کند.

واکنش ایران نیز متناسب و حساب‌شده بوده است؛ سپاه پاسداران با هدف قرار دادن اهداف حیاتی در فلسطین اشغالی، نشان داده است که توان ادامه مقاومت و پاسخگویی به تهدیدها را دارد. مختار حداد، سردبیر روزنامه الوفاق، پیش‌بینی می‌کند در صورت ادامه حملات تل‌آویو، ایران ضربات بیشتری به زیرساخت‌های انرژی و خدمات‌دهی این رژیم وارد خواهد کرد.

تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که ادامه این جنگ، واشنگتن و تل‌آویو را در مقابل انتخاب‌های دشوار و خطرناک قرار خواهد داد و بدون تغییر اساسی در رفتار منطقه‌ای، هیچ یک از اهداف اولیه این جنگ قابل تحقق نخواهد بود.

انتهای پیام/