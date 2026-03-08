به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، امروز- یکشنبه- در حاشیه چهارمین جلسه دوره چهاردهم مجلس ملی خلق در پکن، با تأکید بر لزوم توقف فوری عملیات نظامی در خاورمیانه، گفت که این جنگ هیچ سودی برای هیچ طرفی ندارد و نباید اصلاً آغاز می‌شد.

وی افزود که قدرت و زور ابزار حل مشکلات نیست و استفاده از زور و سلاح تنها باعث ایجاد کینه و نفرت جدید خواهد شد.

وانگ یی همچنین بر لزوم احترام به حاکمیت ایران و کشورهای خلیج فارس، امنیت و تمامیت ارضی آن‌ها تأکید کرد و گفت: «مردم خاورمیانه صاحبان واقعی منطقه هستند و باید خودشان درباره سرنوشت خود تصمیم بگیرند.»

وی اضافه کرد که کشورهای بزرگ جهان باید عدالت را رعایت کنند و مسیر درست را دنبال کنند و در موضوع صلح و توسعه خاورمیانه نقش مثبت ایفا نمایند.

چین پیش‌تر همراه با روسیه، با صراحت سیاست «سرنگونی دولت‌های منتخب و مشروع در کشورهای دارای حاکمیت» را محکوم کرده و نسبت به خطر گسترش و تشدید درگیری‌ها در منطقه هشدار داده است.

وانگ یی اعلام کرد که چین قصد دارد فرستاده ویژه‌ای به منطقه اعزام کند تا تلاش‌های خود برای میانجیگری و کاهش تنش‌ها را آغاز نماید.

انتهای پیام/