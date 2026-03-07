ماکرون:
حمله به مواضع سازمان ملل در لبنان را غیرقابل قبول است
رئیس جمهوری فرانسه در واکنش به حمله رژیم صهیونیستی به مواضع سازمان ملل در لبنان، این اقدام را غیرقابل قبول خواند.
به گزارش ایلنا، «امانوئل ماکرون»، رئیس جمهوری فرانسه حمله به یک موضع نیروی میانجیگر سازمان ملل متحد در جنوب لبنان (یونیفل) را غیر قابل قبول خواند و آن را محکوم کرد.
ماکرون پس از هدف قرار گرفتن یک موضع نیروی میانجیگر سازمان ملل متحد در جنوب لبنان، در پستی در پلتفرم ایکس بر نقش کلیدی بخش عمومی در ثبات اوضاع تاکید کرد.
رئیس جمهور فرانسه همچنین با تاکید بر نقش کلیدی یونیفل در تثبیت اوضاع در جنوب لبنان، اعلام کرد: «فرانسه با شرکای خود تلاش می کند تا مناقشه بیشتر از این در منطقه گسترش پیدا نکند».
وی با اشاره به گفتوگوی تلفنی خود با «احمد الشرع»، رئیس جمهوری خود خوانده سوریه و «جوزف عون»، رئیس جمهور لبنان، افزود: «فرانسه با شرکای خود برای جلوگیری از گسترش بیشتر درگیری در منطقه همکاری میکند».