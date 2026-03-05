به گزارش ایلنا به نقل از رای‌الیوم، در حالی که آمریکا و اسرائیل و برخی کشورهای همراه، به ایران فشار و حملات نظامی و سایبری وارد می‌کنند، تحلیلگران و منابع امنیتی اسرائیلی از تغییر غیرمنتظره استراتژی ایران و توانایی این کشور در «تغییر قواعد جنگ» خبر می‌دهند.

به گزارش رسانه‌های عبری، ایران با تمرکز بر کشورهای منطقه و پایگاه‌های آمریکا در خلیج@فارس، توانسته محاسبات و برنامه‌ریزی‌های آمریکا و اسرائیل را دچار سردرگمی کند. برخلاف پیش‌بینی‌ها که انتظار می‌رفت حملات ایران به‌طور عمده به اسرائیل معطوف باشد، تهران بخش اعظم حملات موشکی و پهپادی خود را به امارات، کویت، بحرین، اردن، عربستان و عراق هدایت کرده است.

طبق گزارش‌ها، ایران تاکنون بیش از ۵۰۰ موشک و ۲۰۰۰ پهپاد به سمت پایگاه‌های آمریکا و کشورهای منطقه شلیک کرده و تنها بخش محدودی از آن به فلسطین اشغالی اصابت کرده است. این تاکتیک باعث فشار مستقیم بر اقتصاد و زیرساخت‌های حیاتی منطقه شده و تهران امیدوار است از این طریق، کشورهای منطقه را برای توقف مشارکت در عملیات علیه ایران تحت فشار قرار دهد.

همزمان، منابع امنیتی اسرائیلی اعلام کرده‌اند که ایران توانسته ظرفیت‌های نظامی و هسته‌ای خود را با سرعت بالایی بازسازی کند. بر اساس گزارش «کانال ۱۲» اسرائیل، تهران موفق شده سامانه‌های موشکی و سایت‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای خود را بازسازی کرده و آمادگی عملیاتی خود را افزایش دهد.

تحلیلگران اسرائیلی اذعان دارند که اهداف اعلام‌شده جنگ توسط نتانیاهو دور از دسترس شده و محور مقاومت توانسته با انعطاف بالا و مدیریت دقیق عملیات، تهدیدها را کنترل کند. این منابع هشدار داده‌اند که «تغییرات میدانی و توانایی‌های استراتژیک ایران، واشنگتن و تل‌آویو را در موقعیت سختی قرار داده است».

این گزارش‌ها همچنین حاکی است که تسری اطلاعات در این زمان، با هدف ترغیب آمریکا به دخالت عمیق‌تر در جنگ و فشار بر کشورهای منطقه انجام شده است، در حالی که ایران توانسته است نقشه‌های دشمن را به چالش بکشد و شرایط را به نفع خود مدیریت کند.

