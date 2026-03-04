پسکوف:
تماس مسکو - تهران با هدف تنشزدایی و بازگشت به دیپلماسی است
سخنگوی کرملین تاکید کرد رئیس جمهور روسیه تماسها و تلاشهای دیپلماتیک خود را برای کمک به فروکش کردن تنشها در خاورمیانه تشدید کرده و هدف مسکو، بازگشت غرب به مسیر دیپلماسی با تهران است.
به گزارش ایلنا، «دمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین، در نشستی مطبوعاتی بیان کرد «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه تمامی تلاشهای ممکن را برای آرام کردن وضعیت در غرب آسیا انجام میدهد و تماسهای اخیر او نیز بخشی از مجموعهای از تلاشهای کلی او برای مهار بحران در این منطقه و جلوگیری از تشدید شدنش بودهاند.
پسکوف اظهار داشت: «رئیس جمهور روسیه به بحث در مورد تحولات منطقهای با چند تن از رهبران عربی پرداخته و بر لزوم ابلاغ نگرانیهای عمیق مسکو نسبت به حملات علیه زیرساختها و اهمیت اجتناب از اتخاذ گامهایی که ممکن است تنشها را افزایش دهند تاکید کرده است».
سخنگوی کاخ کرملین همچنین گفت که تماس مسکو و تهران از طریق مجاری رسمی با هدف کاستن از تنشها و بازگشت به مسیر دیپلماتیک در جریان است.