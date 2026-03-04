به گزارش ایلنا، «دمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین، در نشستی مطبوعاتی بیان کرد «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه تمامی تلاش‌های ممکن را برای آرام کردن وضعیت در غرب آسیا انجام می‌دهد و تماس‌های اخیر او نیز بخشی از مجموعه‌ای از تلاش‌های کلی او برای مهار بحران در این منطقه و جلوگیری از تشدید شدنش بوده‌اند.

پسکوف اظهار داشت: «رئیس جمهور روسیه به بحث در مورد تحولات منطقه‌ای با چند تن از رهبران عربی پرداخته و بر لزوم ابلاغ نگرانی‌های عمیق مسکو نسبت به حملات علیه زیرساخت‌ها و اهمیت اجتناب از اتخاذ گام‌هایی که ممکن است تنش‌ها را افزایش دهند تاکید کرده است».

سخنگوی کاخ کرملین همچنین گفت که تماس مسکو و تهران از طریق مجاری رسمی با هدف کاستن از تنش‌ها و بازگشت به مسیر دیپلماتیک در جریان است.

