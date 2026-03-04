به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان، در این جلسه چندین سناتور از جمله جاش هاولی، سناتور جمهوری‌خواه از میسوری، اظهار داشتند که کاخ سفید هیچ تاریخ مشخصی برای پایان جنگ علیه ایران اعلام نکرده است. هاولی گفت: «این جنگ علیه ایران برای من کاملا بدون زمان‌بندی مشخص به نظر می‌رسید.»

از سوی دیگر، شماری از سناتورهای دموکرات از امتناع کاخ سفید برای تعیین جدول زمانی مشخص برای این درگیری ابراز نارضایتی کردند. کریس مورفی، سناتور دموکرات کنتیکت در این‌باره گفت: «فکر می‌کنم حالا بیشتر از هر زمانی متقاعد شدم که این وضعیت قرار است بی‌پایان و دائمی باشد. به‌نظر می‌رسد که آنها مشکلی با کنترل کشور توسط عناصر تندرو ندارند، زیرا قصد دارند عملیات هوایی بر فراز ایران را به طور دائم ادامه دهند.»

مورفی افزود: «این درگیری تبدیل به یک جنگ چند تریلیون دلاری و بی‌پایان شده است با اهدافی که دائماً تغییر می‌کند و هیچ‌گونه وضوحی ندارد.»

همچنین، تیم کین، سناتور دموکرات ایالت ویرجینیا این وضعیت را به‌طور دیگری جمع‌بندی کرد و در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد مدت زمان ادامه عملیات گفت: «این وضعیت به‌زودی پایان نمی‌یابد.» او همچنین تاکید کرد: «چندین هدف مختلف مورد بحث قرار گرفت، اما به نظر می‌رسد که هیچ هدف مشخص و روشن وجود ندارد و وضعیت همچنان مبهم است.»

در حالی که این نگرانی‌ها درباره ادامه‌دار بودن جنگ وجود دارد، مایک جانسون، رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا و از حامیان ترامپ، از به‌کار بردن واژه «جنگ» برای حمله به ایران خودداری کرد. او در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت: «فکر می‌کنم این یک عملیات است. این یک عملیات خطرناک است.»

در همین حال، کنگره آمریکا هنوز برای مجوز جنگ با ایران رای‌گیری نکرده است، موضوعی که با انتقاد شدید دموکرات‌ها و برخی جمهوری‌خواهان مواجه شده است. آنها این درگیری را مشابه جنگ‌های افغانستان و عراق می‌دانند که برای آنها کنگره مجوز صادر کرده بود. جمهوری‌خواهان حامی ترامپ نیز این کارزار را مشابه مداخله باراک اوباما در لیبی می‌دانند که برای آن از کنگره مجوزی دریافت نکرد.

قرار است از امروز چهارشنبه، سنا درباره قطعنامه‌ای رای‌گیری کند که ترامپ را ملزم به دریافت مجوز کنگره برای ادامه عملیات نظامی علیه ایران می‌کند. مجلس نمایندگان نیز روز پنجشنبه درباره طرح مشابهی رای خواهد داد، که انتظار می‌رود هر دو طرح با شکست مواجه شوند.

