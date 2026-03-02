به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، پکن اعلام کرد که درگیری‌ها در خاورمیانه باید متوقف شود.

وزارت خارجه چین امروز از تمام طرف‌های درگیر در منطقه غرب آسیا خواست که هرچه سریعتر تقابل نظامی را متوقف کنند.

‌«مائو نینگ» سخنگوی وزارت خارجه چین ‌گفت: «ما از همه طرف‌ها می‌خواهیم که اقدامات نظامی را متوقف کرده و از گسترش بیشتر درگیری جلوگیری کنند».

وی افزود: «چین آماده است تا با جامعه بین‌المللی برای پیشبرد فعال صلح و پیشگیری از درگیری، حل مشکلات از طریق گفتگو و مذاکره، و حفظ صلح در خاورمیانه و سراسر جهان همکاری کند».

