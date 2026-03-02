به گزارش ایلنا، «کی‌یر استارمر» نخست‌وزیر انگلیس اعلام کرد که این کشور به آمریکا اجازه خواهد داد برای انجام «اقدام‌های دفاعی» از پایگاه‌های نظامی انگلیس استفاده کند.

وی مدعی شد: «شرکای ما در خلیج‌فارس از ما خواسته‌اند برای دفاع از آن‌ها اقدامات بیشتری انجام دهیم… جنگنده‌های انگلیسی در چارچوب عملیات دفاعی هماهنگ‌شده در آسمان حضور دارند… و تاکنون با موفقیت حملات ایران را رهگیری کرده‌اند».

استارمر افزود: «اما تنها راه متوقف کردن این تهدید، نابود کردن موشک‌ها در مبدأ است؛ چه در انبارهای نگهداری و چه در سکوی پرتابی که برای شلیک آن‌ها استفاده می‌شود».

وی همچنین گفت که آمریکا «درخواستی برای استفاده از پایگاه‌های انگلیس با هدفی مشخص و محدود و در چارچوب دفاعی» ارائه کرده است.

نخست‌وزیر انگلیس بدون اشاره به کشته شدن کودکان و غیرظامیان در حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران گفت : «ما تصمیم گرفتیم این درخواست را بپذیریم تا از شلیک موشک‌های ایران در سراسر منطقه جلوگیری شود؛ موشک‌هایی که می‌توانند غیرنظامیان بی‌گناه را بکشند، جان شهروندان انگلیسی را به خطر بیندازند و کشورهایی را هدف قرار دهند که در این درگیری دخالتی نداشته‌اند».

