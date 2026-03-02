استارمر:
به آمریکا اجازه استفاده از پایگاههای انگلیسی را خواهیم داد
به گزارش ایلنا، «کییر استارمر» نخستوزیر انگلیس اعلام کرد که این کشور به آمریکا اجازه خواهد داد برای انجام «اقدامهای دفاعی» از پایگاههای نظامی انگلیس استفاده کند.
وی مدعی شد: «شرکای ما در خلیجفارس از ما خواستهاند برای دفاع از آنها اقدامات بیشتری انجام دهیم… جنگندههای انگلیسی در چارچوب عملیات دفاعی هماهنگشده در آسمان حضور دارند… و تاکنون با موفقیت حملات ایران را رهگیری کردهاند».
استارمر افزود: «اما تنها راه متوقف کردن این تهدید، نابود کردن موشکها در مبدأ است؛ چه در انبارهای نگهداری و چه در سکوی پرتابی که برای شلیک آنها استفاده میشود».
وی همچنین گفت که آمریکا «درخواستی برای استفاده از پایگاههای انگلیس با هدفی مشخص و محدود و در چارچوب دفاعی» ارائه کرده است.
نخستوزیر انگلیس بدون اشاره به کشته شدن کودکان و غیرظامیان در حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران گفت : «ما تصمیم گرفتیم این درخواست را بپذیریم تا از شلیک موشکهای ایران در سراسر منطقه جلوگیری شود؛ موشکهایی که میتوانند غیرنظامیان بیگناه را بکشند، جان شهروندان انگلیسی را به خطر بیندازند و کشورهایی را هدف قرار دهند که در این درگیری دخالتی نداشتهاند».