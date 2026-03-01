واکنش سازمان همکاری شانگهای به حملات متجاوزانه آمریکا و اسرائیل به ایران
دبیرکل سازمان همکاری شانگهای در گفتوگویی در پاسخ به سوالی درباره حملات متجاوزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران گفت که این سازمان همواره از احترام به حاکمیت ملی و استفاده نکردن از زور یا تهدید به آن حمایت کرده است.
به گزارش ایلنا، «نورلان یرمکبایف» دبیرکل سازمان همکاری شانگهای در گفتوگویی با خبرگزاری ریانووستی، به حملات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران واکنش نشان داد.
برمکبایف بیان کرد: «مایلم تاکید کنم سازمان همکاری شانگهای همواره از احترام به اصول حاکمیت ملی، استقلال و تمامیت ارضی کشورها و استفاده نکردن از زور یا تهدید به آن حمایت کرده است».
دبیرکل سازمان همکاری شانگهای گفت که این موضوع هم در اساسنامه این سازمان و هم در بیانیههای سالانه نشستهای آن مقرر شده است.
وی اظهار داشت: «سازمان همکاری شانگهای پیشتر درباره وضعیت پیرامون ایران به عنوان یکی از کشورهای عضو آن ابراز نگرانی کرده بود».
به گفته یرمکبایف، «چارچوب حقوقی سازمان همکاری شانگهای درباره وضع فعلی گسترش تنشها و استفاده از نیرو و داراییهای نظامی در غرب آسیا امکان اتخاذ تدابیر سیاسی و دیپلماتیک را فراهم میکند».
وی افزود: «تصمیم در این باره بر عهده کشورهای عضو و اتفاق نظر آنهاست».
روز گذشته، ۹ اسفند، آمریکا و رژیم صهیونیستی باری دیگر با نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران حملات متجاوزانهای علیه مراکز نظامی، دولتی و غیرنظامی انجام دادند.
در این حملات حضرت آیتالله «سید علی خامنهای» مقام معظم رهبری، شماری از اعضای نیروهای مسلح و غیرنظامیان به شهادت رسیدند.