به گزارش ایلنا، با افزایش تنش‌ها بین آمریکا و ایران، واحد ویژه آمریکایی موسوم به «اسکورپیون استرایک» آماده شده تا در صورت آغاز هرگونه درگیری نظامی، برای نخستین بار از پهپادهای انتحاری استفاده کند. این پهپادها که بر اساس مدل ایرانی «شاهد-۱۳۶» طراحی شده‌اند، قادرند به صورت دقیق به اهداف مشخص حمله کنند بدون اینکه خلبانان آمریکایی در معرض خطر قرار گیرند.

براساس گزارش بلومبرگ، این واحد پهپادی که «اسکورپیون» نام دارد، از طریق مهندسی معکوس روی پهپاد ایرانی ساخته شده و آزمایش موفق پرتاب آن از ناوشکن آمریکایی «سانتا باربارا» در خلیج فارس در اواسط دسامبر انجام شده است. این اقدام در چارچوب آمادگی آمریکا برای مقابله احتمالی با ایران صورت گرفته است.

سیستم هدایت این پهپادها که «لوکاس» نامیده شده، به پهپاد اجازه می‌دهد پیش از برخورد با هدف بر فراز آن پرواز کند و سپس با دقت بالا منفجر شود. این قابلیت به پهپادها امکان می‌دهد زیرساخت‌های حیاتی مانند سکوی پرتاب موشک یا سامانه‌های راداری را هدف قرار دهند. پهپادهای «اسکورپیون کامیکازی» عملا مانند پهپادهای انتحاری عمل می‌کنند و نیاز به باند پرواز طولانی یا ارتباطات پیچیده ماهواره‌ای ندارند؛ هر پهپاد حدود ۳۵ هزار دلار هزینه دارد و ۱۸ کیلوگرم بار حمل می‌کند، که از نظر اقتصادی بسیار مقرون‌به‌صرفه‌تر از هواپیماهای جنگنده سنتی است.

