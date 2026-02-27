آمریکا پهپاد «کپی‌شده از شاهد-۱۳۶» را وارد خط تقابل با ایران کرد

آمریکا پهپاد «کپی‌شده از شاهد-۱۳۶» را وارد خط تقابل با ایران کرد
با بالا گرفتن تنش‌ها میان واشنگتن و تهران، پهپادهای انتحاری «اسکورپیون» که از فناوری ایرانی «شاهد-۱۳۶» الگوبرداری شده‌اند، به خاورمیانه اعزام شده‌اند.

به گزارش ایلنا، با افزایش تنش‌ها بین آمریکا و ایران، واحد ویژه آمریکایی موسوم به «اسکورپیون استرایک» آماده شده تا در صورت آغاز هرگونه درگیری نظامی، برای نخستین بار از پهپادهای انتحاری استفاده کند. این پهپادها که بر اساس مدل ایرانی «شاهد-۱۳۶» طراحی شده‌اند، قادرند به صورت دقیق به اهداف مشخص حمله کنند بدون اینکه خلبانان آمریکایی در معرض خطر قرار گیرند.

براساس گزارش بلومبرگ، این واحد پهپادی که «اسکورپیون» نام دارد، از طریق مهندسی معکوس روی پهپاد ایرانی ساخته شده و آزمایش موفق پرتاب آن از ناوشکن آمریکایی «سانتا باربارا» در خلیج فارس در اواسط دسامبر انجام شده است. این اقدام در چارچوب آمادگی آمریکا برای مقابله احتمالی با ایران صورت گرفته است.

سیستم هدایت این پهپادها که «لوکاس» نامیده شده، به پهپاد اجازه می‌دهد پیش از برخورد با هدف بر فراز آن پرواز کند و سپس با دقت بالا منفجر شود. این قابلیت به پهپادها امکان می‌دهد زیرساخت‌های حیاتی مانند سکوی پرتاب موشک یا سامانه‌های راداری را هدف قرار دهند. پهپادهای «اسکورپیون کامیکازی» عملا مانند پهپادهای انتحاری عمل می‌کنند و نیاز به باند پرواز طولانی یا ارتباطات پیچیده ماهواره‌ای ندارند؛ هر پهپاد حدود ۳۵ هزار دلار هزینه دارد و ۱۸ کیلوگرم بار حمل می‌کند، که از نظر اقتصادی بسیار مقرون‌به‌صرفه‌تر از هواپیماهای جنگنده سنتی است.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
