چهره در سایه کاخ سفید؛ کارلسون چگونه ترامپ را از جنگ علیه ایران بازمیدارد؟
حضور پررنگ و بعضا پنهانی تاکر کارلسون در کاخ سفید، معادلات تصمیمسازی درباره ایران را تحت تأثیر قرار داده است؛ مفسری که با هشدار نسبت به تبعات یک جنگ منطقهای، تلاش میکند ترامپ را از افتادن در «تله درگیری جدید» بازدارد.
به گزارش ایلنا به نقل از ارمنیوز، تاکر کارلسون، مفسر برجسته آمریکایی، نه تنها یکی از شخصیتهای پرنفوذ در محافل سیاسی ایالات متحده به شمار میرود، بلکه به طور مستقیم در تصمیمات حساس دونالد ترامپ، رئیسجمهور این کشور در خصوص سیاستهای خارجی و بهویژه مسائل خاورمیانه تأثیرگذار است. حضور مستمر کارلسون در کاخ سفید و همنشینیهای مخفیانه او با ترامپ، این سوال را در ذهن بسیاری از ناظران ایجاد کرده است که آیا کارلسون در پشت پرده تصمیماتی را میسازد که آینده جهان را تحت تأثیر قرار دهد؟
بر اساس گزارشها، کارلسون بارها با ترامپ در خصوص عدم اقدام نظامی علیه ایران به گفتوگو پرداخته و به شدت نسبت به خطرات چنین جنگی هشدار داده است. کارلسون، که همواره در برنامههای خود مواضع تند و چالشبرانگیز را در مورد سیاستهای آمریکا در خاورمیانه مطرح کرده، معتقد است که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در تلاش است تا ایالات متحده را وارد جنگی بیپایان در منطقه کند که نه تنها تهدیدی برای امنیت جهانی است، بلکه میتواند به یک جنگ تمامعیار جهانی بدل شود.
کارلسون و انتقادات تند از اسرائیل
کارلسون در برنامههایش بارها سیاستهای رژیم صهیونیستی را به چالش کشیده و در گفتوگویی جنجالی با سفیر این رژیم در واشنگتن، مستقیماً ادعاهای او را رد کرده است. او با اشاره به سخنان این مقامات در خصوص «حق اسرائیل برای تصرف کامل سرزمینهای موعود» تصریح میکند که هدف اسرائیل نه تنها حفاظت از خود، بلکه گسترش نفوذ و هژمونی خود در منطقه است. به گفتهی او، ایران در حال تبدیل شدن به تنها رقیب واقعی اسرائیل در خاورمیانه است که میتواند تهدیدی جدی برای سلطه اسرائیل به شمار آید.
هشدارهای جدی کارلسون: هزینههای جنگ و بحرانهای اقتصادی
کارلسون در ادامه تأکید میکند که هرگونه مداخله نظامی آمریکا در ایران نه تنها به بحران اقتصادی و افزایش بیسابقه قیمت نفت منجر خواهد شد، بلکه به مهاجرت گسترده میلیونها نفر از مناطق جنگزده به سوی اروپا و حتی ایالات متحده منجر خواهد گردید. او همچنین به تجربه تلخ دخالتهای قبلی آمریکا در عراق، افغانستان و سوریه اشاره میکند و میگوید که تاریخ نشان میدهد هرگونه مداخله نظامی آمریکا در خاورمیانه تنها به ویرانی بیشتر و آسیب به امنیت جهانی خواهد انجامید.
تأثیرات کارلسون بر سیاستهای جمهوریخواهان و ترامپ
همکاری نزدیک کارلسون با ترامپ و روابط او با شخصیتهایی چون جیمز دیونس، معاون ترامپ موجب ناخرسندی بسیاری از چهرههای محافظهکار و حامیان سرسخت اسرائیل در حزب جمهوریخواه شده است. بسیاری از این افراد نمیتوانند توجیه کنند که چرا ترامپ تا این حد به کارلسون اعتماد میکند و به او اجازه میدهد تا در سیاستهای کلان ایالات متحده نقش پررنگی ایفا کند.
این اختلافات درونحزبی و بحران هویت در حزب جمهوریخواه، به ویژه پس از حملات گروه حماس در اکتبر 2023، به وضوح خود را نشان داده است. کارلسون که از منتقدین سرسخت اسرائیل و سیاستهای این رژیم در منطقه است، به ویژه از حمایتهای نظامی آمریکا از اسرائیل انتقاد کرده و خواستار توقف این کمکها شده است.
آینده سیاستهای ترامپ و خاورمیانه
در حالی که سیاستهای ترامپ در قبال خاورمیانه همچنان به نقطهای بحرانی رسیده، کارلسون بهویژه در مسائل مربوط به ایران و اسرائیل فشار زیادی بر رئیسجمهور ترامپ وارد میکند. در همین راستا، کارلسون نگرانیهای شدید خود را در مورد خطرات جنگ در خاورمیانه بیان کرده و به طور علنی هشدار داده که احتمال وقوع جنگی جهانی در صورت ادامه سیاستهای فعلی اسرائیل و نتانیاهو دور از دسترس نیست.
کارلسون نه تنها صدای مخالف در داخل کاخ سفید است، بلکه به یک عامل تأثیرگذار در سیاستهای خارجی ترامپ تبدیل شده است. او با تلاش برای جلوگیری از مداخله آمریکا در جنگهای خاورمیانه، سعی دارد تا افکار عمومی آمریکایی و جمهوریخواهان را از هزینههای سنگین چنین مداخلاتی آگاه کند. در این میان، بحران هویت حزب جمهوریخواه و تأثیرات این سیاستها بر آینده انتخابات ایالات متحده، به موضوعی پرچالش تبدیل شده است.