به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «کریل دیمیتریف»، رئیس صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه و نماینده ویژه ریاست جمهوری در امور سرمایه‌گذاری و همکاری اقتصادی با کشورهای خارجی، اظهار داشت که ایالات متحده تصمیم خود را در مورد گرینلند گرفته است.

وی همچنین در مورد اینکه آیا کانادا هدف بعدی واشنگتن خواهد بود یا خیر، ابراز تردید کرد.

دیمیتریف در پلتفرم ایکس در مورد اظهارات «استیون میلر»، معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده، در مورد گرینلند نوشت: «در مورد گرینلند، به نظر می‌رسد تصمیمی گرفته شده است - اتحادیه اروپا به انجام کاری که زیرمجموعه‌هایش به بهترین شکل انجام می‌دهند ادامه خواهد داد: نظارت بر وضعیت و نشان دادن استانداردهای دوگانه.»

وی سپس پرسید: «آیا کانادا نفر بعدی خواهد بود؟»

