نماینده سابق کنگره آمریکا:
ترامپ به دنبال حکومت بر ونزوئلا است
نماینده سابق کنگره ایالات متحده گفت که دولت کنونی این کشور به دنبال حکومت بر ونزوئلا است.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دنیس کوچینیک» نماینده دموکرات سابق کنگره آمریکا گفت که دولت «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور این کشور به دنبال به دست گرفتن کنترل ونزوئلا است و تنها کنگره میتواند با چنین اقداماتی مقابله کند.
کوچینیچ گفت: «فقط کنگره آمریکا میتواند فورا بال و پر جنگطلبان را بچیند».
وی ربودن «نیکولاس مادورو»، رئیس جمهور ونزوئلا، حملات آمریکا به کاراکاس و تلاش واشنگتن برای کنترل منابع نفتی ونزوئلا را به عنوان اعمال تجاوزکارانه آشکار و غیرقانونی محکوم کرد.