دستگیری مادورو یک خروج مذاکره شده بود

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، اسکای نیوز به نقل از منابع آگاه مدعی شد که دستگیری «نیکولاس مادورو»، رئیس جمهور ونزوئلا، توسط نیروهای آمریکایی یک خروج مذاکره شده بود.

«دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده، پیشتر مدعی شد که مادورو و همسر وی توسط نیروهای آمریکایی دستگیر شدند.

نیویورک تایمز نیز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که هیچ تلفاتی از نیروهای آمریکایی در جریان این عملیات زنده گیری مادورو گزارش نشده است.

