خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اسکای نیوز مدعی شد:

دستگیری مادورو یک خروج مذاکره شده بود

دستگیری مادورو یک خروج مذاکره شده بود
کد خبر : 1736864
لینک کوتاه کپی شد.

اسکای نیوز به نقل از منابع مدعی شد که دستگیری رئیس جمهور ونزوئلا یک خروج مذاکره شده بود.

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، اسکای نیوز به نقل از منابع آگاه مدعی شد که دستگیری «نیکولاس مادورو»، رئیس جمهور ونزوئلا، توسط نیروهای آمریکایی یک خروج مذاکره شده بود.

«دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده، پیشتر مدعی شد که مادورو و همسر وی توسط نیروهای آمریکایی دستگیر شدند.

نیویورک تایمز نیز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که هیچ تلفاتی از نیروهای آمریکایی در جریان این عملیات زنده گیری مادورو گزارش نشده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی