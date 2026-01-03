تحولات شتابنده یمن؛ درگیریها در حضرموت، همهپرسی استقلال جنوب و استقرار نیروهای دریایی سعودی
تحولات شتابان حضرموت، از پیشروی نیروهای دولتی یمن تحت حمایت سعودی تا اعلام همهپرسی استقلال جنوب توسط الزبیدی، تنش در شرق یمن را بالا برده و ائتلاف سعودی نیروهای دریایی خود را برای انجام عملیات امنیتی مستقر کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، تحولات سیاسی و میدانی در یمن از صبح جمعه (۲ ژانویه ۲۰۲۶) با سرعت قابل توجهی در حال رخ دادن است. نیروهای دولتی یمن تحت حمایت ائتلاف عربی در استان حضرموت واقع در شرق این کشور پیشروی کردهاند، در حالی که عیدروس الزبیدی، رئیس شورای انتقالی جنوب، آغاز دورهای گذار به مدت دو سال را اعلام کرده که به برگزاری همهپرسی استقلال جنوب منجر خواهد شد.
این تحولات پس از هفتهها اعلام تسلط کامل شورای انتقالی جنوب بر استانهای حضرموت و المهره، که تقریباا نیمی از مساحت یمن را تشکیل میدهند، و همچنین رد فراخوانهای داخلی و منطقهای برای عقبنشینی نیروهای این شورا، رخ داده است.
عملیات «تحویل اردوگاهها»
سالم الخنبشی، استاندار حضرموت، صبح جمعه از آغاز عملیات «تحویل اردوگاهها» برای تصاحب پایگاههای نظامی از نیروهای شورای انتقالی جنوب به صورت مسالمتآمیز و منظم خبر داد.
الخنبشی تأکید کرد که این عملیات به معنای اعلان جنگ یا تشدید تنش نیست و هدف آن هیچ یک از گروههای سیاسی یا مردم عادی نیست.
او این تصمیم را پس از مأموریت رسمی از سوی رشاد العلیمی، رئیس شورای رهبری یمن برای فرماندهی نیروهای «سپر وطن» در استان حضرموت اتخاذ کرد.
نبرد در اردوگاه الخشعه
با آغاز عملیات، درگیریهایی میان نیروهای سپر وطن و نیروهای شورای انتقالی جنوب در «اردوگاه گردان ۳۷» در الخشعه واقع در وادی حضرموت، بزرگترین پایگاه نظامی استان، روی داد.
پس از چند ساعت، الخنبشی از تسلط کامل نیروهای سپر وطن بر این اردوگاه خبر داد و اعلام کرد که این نیروها به سمت شهر سیئون حرکت کردهاند و از مبارزان شورای انتقالی خواست برای جلوگیری از خونریزی و تشدید تنش فوراً تسلیم شده و عقبنشینی کنند.
از سوی دیگر، محمد قیزان، معاون وزیر اطلاعرسانی دولت تحت حمایت ائتلاف عربی اعلام کرد که جنگندههای ائتلاف سعودی، مواضع کمین نیروهای شورای انتقالی در مسیر حرکت سپر وطن را هدف قرار دادهاند.
در مقابل، محمد النقیب، سخنگوی شورای انتقالی جنوب سقوط اردوگاه الخشعه را تکذیب کرد و گفت: «نیروهای ما در تمامی مواضع استان ثابت هستند و هیچ تغییری نکردهاند.»
فراخوان برای مقاومت و اعلام انتقالی
احمد سعید بن بریک، معاون رئیس شورای انتقالی جنوب از مردم حضرموت خواست تا برای مقابله با «تهاجم احتمالی نیروهای شمالی» بسیج شوند.
همزمان، عیدروس الزبیدیُ رئیس شورای انتقالی جنوب، آغاز دوره انتقالی دو سالهای را اعلام کرد که به برگزاری همهپرسی برای استقلال جنوب منتهی خواهد شد و از جامعه جهانی خواست تا این فرآیند را با نظارت و مشارکت سیاسی همهجانبه تضمین کند.
او تاکید کرد که این اقدام، به عنوان اعلامیهای قانونی، بلافاصله اجرایی خواهد شد، به شرط آنکه درخواستهای مطرح شده رعایت شود و یا در صورت تهدید مردم، اراضی یا نیروهای جنوب، اعمال شود.
در مقابل، محمد احمد نعمان، معاون وزیر خارجه دولت تحت حمایت سعودی در مصاحبه با شبکه الجزیره گفت: «معلوم نیست که آیا زبیدی مجوز همه مردم جنوب را برای این اقدام دارد یا خیر و تا زمانی که تمامی نیروهای شبهنظامی وی از مناطق تحت کنترل خارج نشوند، هیچ گفتوگویی آغاز نخواهد شد.»
تحرکات دریایی و خروج نیروهای خارجی
ائتلاف سعودی از تکمیل استقرار نیروهای دریایی خود در دریای عرب خبر داد. ترکی المالکی، سخنگوی ائتلاف اعلام کرد که این نیروها برای انجام عملیات بازرسی و مقابله با قاچاق مستقر شدهاند.
از سوی دیگر، وزارت دفاع امارات از بازگشت تمامی نیروهای خود از یمن خبر داد و اعلام کرد که این اقدام در چارچوب پایان مأموریت تیمهای مبارزه با تروریسم و با هماهنگی شرکا انجام شده است. پیشتر نیز اعلام شده بود که امارات توافق دفاع مشترک با شورای رهبری یمن را لغو کرده و نیروهایش ظرف ۲۴ ساعت خاک یمن را ترک کنند.
کنفرانس پیشنهادی در عربستان
رشاد العلیمی، رئیس شورای رهبری یمن، از عربستان خواست تا کنفرانسی جامع در ریاض برای تمام گروهها و شخصیتهای جنوبی، از جمله شورای انتقالی، برگزار شود. وزارت خارجه عربستان نیز با استقبال از این درخواست اعلام کرد که تمامی گروههای جنوب باید در این کنفرانس برای یافتن راهکارهای عادلانه و مشروع جهت تحقق خواستههای مردم جنوب مشارکت فعال داشته باشند.