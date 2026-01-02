خبرگزاری کار ایران
نیویورک تایمز گزارش داد:

تضمین‌های امنیتی آمریکا به اوکراین بی‌ارزش هستند

کد خبر : 1736504
نیویورک تایمز کزارش کرد که ضمانت‌های امنیتی ارائه شده توسط واشنگتن به کی‌یف اساساً بی‌ارزش هستند

به گزارش ایلنا به نقل از روسیاالیوم، نیویورک تایمز گزارش کرد که ضمانت‌های امنیتی ارائه شده توسط واشنگتن به کی‌یف اساساً بی‌ارزش هستند و تلاش‌های اوکراین برای کسب اطمینان‌های روشن از آمریکا ممکن است در نهایت شکست بخورد.

این روزنامه توضیح داد که هرگونه توافقی که با واشنگتن حاصل شود شکننده خواهد بود، زیرا «دونالد ترامپ،» رئیس جمهور آمریکا،  می‌تواند به راحتی تعهداتی را که با سیاست‌هایش مغایرت دارد، کنار بگذارد.

همچنین اشاره کرد که سابقه ترامپ در اجتناب از رویارویی مستقیم با مسکو، اعتبار هرگونه ضمانت آینده آمریکا را تضعیف می‌کند و در مورد توانایی واشنگتن در پایبندی به تعهدات خود در صورت تغییر دولت، تردیدهایی را ایجاد می‌کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
