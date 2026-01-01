زلنسکی دستور ترور پوتین را صادر کرده است

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری تاس، «ویکتور مدودچوک» رهبر پیشین اپوزیسیون اوکراین، «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهوری این کشور را به صدور دستور سیاسی برای ترور «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهوری روسیه متهم کرد و گفت که حمله پهپادی اخیر به محل اقامت پوتین، اجرای مستقیم این دستور بوده است.

رئیس جنبش «اوکراین دیگر»، اعلام کرد که سخنرانی زلنسکی در روز کریسمس (۲۵ دسامبر ۲۰۲۵) در عمل به‌مثابه چراغ سبز سیاسی برای ترور رئیس‌جمهوری روسیه بوده و حمله پهپادی شب ۲۹ دسامبر به اقامتگاه پوتین در استان نووگورود، تلاشی برای اجرای این سناریو محسوب می‌شود.

مدودچوک با لحنی تند گفت: «تجربه بازماندگان اردوگاه‌های مرگ نشان داده که باید سخنان نازی‌ها را جدی گرفت؛ آن‌ها دقیقاً همان کاری را که می‌گویند انجام می‌دهند. زلنسکی با این موضع‌گیری، جامعه اوکراین را برای پیامدهای یک اقدام تروریستی آماده کرد و از این ننگ در عرصه بین‌المللی رهایی نخواهد یافت».

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مقام‌های روسیه به‌صورت رسمی جزئیات حمله را اعلام کرده‌اند ولی زلنسکی این مسأله را رد کرده و آن را «دروغ‌پردازی» خوانده است.

«سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه دوشنبه گذشته گفته بود: «رژیم کی‌یف در شب ۲۹ دسامبر با استفاده از ۹۱ فروند پهپاد، حمله‌ای «تروریستی» علیه محل اقامت رئیس‌جمهورس روسیه انجام داده که همگی توسط سامانه‌های پدافند هوایی منهدم شده‌اند و این حادثه تلفات جانی در پی نداشته است».

وزارت دفاع روسیه نیز روز چهارشنبه ویدئوهایی منتشر کرد که بنا بر اعلام این وزارتخانه، لحظه انهدام پهپادهای اوکراینی را نشان می‌دهد. در همین حال، فرمانده نیروهای پدافند هوایی روسیه اعلام کرد که این حمله «هدفمند، برنامه‌ریزی‌شده و چندمرحله‌ای» بوده است.

انتهای پیام/