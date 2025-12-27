به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، اعلام روز گذشته -جمعه- «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر اسرائیل، مبنی بر به رسمیت شناختن رسمی «جمهوری سومالی‌لند» به عنوان یک کشور مستقل و دارای حاکمیت، انتقادات و محکومیت‌های گسترده‌ای را در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی برانگیخته است. اما سوالی که در این باره برای بسیاری مطرح می‌شود این است: «سومالی‌لند» چیست؟»

«سومالی‌لند»

منطقه‌ای واقع در شمال غربی جمهوری سومالی در شاخ آفریقا، از شمال با خلیج عدن، از شرق با منطقه «پونتلند» در سومالی، از جنوب و جنوب غربی با اتیوپی و از غرب با جیبوتی هم‌مرز است.

این منطقه با خط ساحلی تقریبا ۷۴۰ تا ۸۵۰ کیلومتری، دارای یک خط ساحلی طولانی در خلیج عدن است که تا نقاط استراتژیک در «باب المندب» که درصد زیادی از تجارت جهانی از آن عبور می‌کند امتداد می‌یابد. مساحت این منطقه تقریبا ۱۳۷۰۰۰ تا ۱۷۶۰۰۰ کیلومتر مربع است.

تاریخ و ریشه‌ها

این منطقه در ابتدا تحت الحمایه بریتانیا بود که در طول قرن‌های ۱۹ و ۲۰ با نام «سومالی‌لند بریتانیا» شناخته می‌شد.

در ۲۶ ژوئن ۱۹۶۰، این منطقه از بریتانیا مستقل شد و سپس در ۱ جولای با اتحاد با «سومالی‌لند ایتالیا» جمهوری سومالی را تشکیل داد.

جدایی

پس از سقوط رژیم «محمد زیادباره»، رئیس جمهور سومالی، در سال ۱۹۹۱ و تجزیه دولت مرکزی، این منطقه به طور یکجانبه استقلال خود را در ۱۸ مه ۱۹۹۱ با نام «جمهوری سومالی‌لند» اعلام کرد.

به گفته مقامات آن، دلیل اصلی جدایی این منطقه بدرفتاری و سیاست‌های به حاشیه راندن جمعیت شمالی در دوران حکومت زیادباره، به ویژه قبایل محلی بود.

علیرغم استقلال بالفعل و وجود نهادهای دولتی مستقل، تا پایان سال ۲۰۲۵ به صورت بین‌المللی به رسمیت شناخته نشد.

نظام و نهادهای سیاسی

سومالی‌لند توسط یک دولت خودگردان با نهادهای خاص خود اداره می‌شود که شامل، رئیس جمهور منتخب، پارلمان دو مجلسی (سنا + مجلس نمایندگان). قوه قضائیه مستقل و نیروی پلیس و ارتش می‌شود.

این سیستم یک جمهوری دموکراتیک است و چندین دوره انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی و محلی با انتقال مسالمت آمیز قدرت برگزار شده است.

پایتخت این منطقه «هرگیسا» است و این منطقعه شامل شهر‌های بزرگ دیگر هعمچون «بربرا»، «بورا»، «بوراما» و «لاس آنود»، می‌شود.

روابط بین المللی و وضعیت به رسمیت شناختن

تا پایان سال ۲۰۲۵، علی‌رغم بحث‌های طولانی در مورد به رسمیت شناختن بین المللی، هیچ به رسمیت شناختن گسترده‌ای از سوی کشورها یا سازمان ملل متحد از منطقه سومالی‌لند به عنوان یک کشور مستقل وجود نداشت.

در دسامبر ۲۰۲۵، اسرائیل اعلام کرد رسما حاکمیت سومالی‌لند را به رسمیت می‌شناسد. اقدامی که می‌تواند بر به رسمیت شناختن بین‌المللی آن تاثیر بگذارد. دولت فدرال سومالی کماکان سومالی را بخشی از خاک خود می‌داند و. مذاکرات میان طرفین ادامه دارد.

