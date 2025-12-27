خبرگزاری کار ایران
مادورو:

روح هیتلر هنوز حول محور قدرت‌های جهانی پرسه می‌زند

روح هیتلر هنوز حول محور قدرت‌های جهانی پرسه می‌زند
کد خبر : 1733401
رئیس جمهور ونزوئلا گفت که روح رهبر آلمان نازی هنوز در جهان پرسه می‌زند و اطراف قدرت‌های جهانی می‌چرخد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «نیکولاس مادورو»، رئیس جمهور ونزوئلا، روز گذشته -جمعه- گفت که روح هیتلر هنوز در جهان پرسه می‌زند و حول محور قدرت جهانی می‌چرخد.

مادورو در جریان سخنرانی در دیدار با معاونان خود که در کانال رسمی وی در پلتفرم تلگرام منتشر شد،  توضیح داد

که او ماه می گذشته به مسکو پایتخت روسیه سفر کرد  تا در رویدادهای جشن هشتادمین  سالگرد پیروزی بر نازیسم شرکت کند.

در جریان این دیدار مادور گفت:   «پیروزی ارتش سرخ و جماهیر شوروی تاریخ بشریت را به دو بخش قبل و بعد از بی رحمی هیتلر تقسیم کرد».

وی افزود: «روح هیتلر هنوز در جهان پرسه می‌زند و حول محور قدرت جهانی می‌چرخد».

 

