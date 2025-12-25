پهپادهای اوکراینی پایانه نفتی «تمریوک» روسیه را هدف گرفتند

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، یک حمله پهپادی اوکراین موجب آتش‌سوزی در دو مخزن محصولات نفتی در پایانه نفتی «تمریوک» در منطقه کراسنودار در جنوب روسیه شد. مقامات محلی اعلام کردند که شعله‌های آتش حدود دو هزار متر مربع از این منطقه را فرا گرفته است.

ستاد فرماندهی عملیات در کراسنودار با انتشار اطلاعیه‌ای در تلگرام تأکید کرد که این آتش‌سوزی مستقیما ناشی از حمله پهپادهای اوکراینی بوده است.

در همین حال، سرگئی سوبیانین، شهردار مسکو، اعلام کرد که واحدهای پدافند هوایی روسیه توانسته‌اند ۱۶ پهپاد اوکراینی را که روز چهارشنبه به سوی پایتخت روسیه حرکت می‌کردند، سرنگون کنند. وی افزود این عملیات در مدت حدود ۱۷ ساعت انجام شد و با وجود سرنگونی پهپادها و پراکندگی خرده‌قطعات آن‌ها، زیرساخت‌ها آسیبی جدی ندیدند.

سازمان هوانوردی غیرنظامی روسیه نیز از کاهش فعالیت‌های عملیاتی در دو فرودگاه از چهار فرودگاه اصلی خدمت‌دهنده به مسکو خبر داد.

این حادثه بار دیگر حساسیت امنیتی زیرساخت‌های حیاتی روسیه را برجسته کرده و نشان‌دهنده ادامه تنش‌ها و حملات پهپادی اوکراین علیه مناطق جنوبی و پایتخت این کشور است.

