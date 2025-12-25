خبرگزاری کار ایران
پیشروی‌های تازه روسیه در جنوب اوکراین

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای این کشور کنترل شهرک «زارچنویه» در استان زاپوریژیا را به دست گرفته و هم‌زمان حملات گسترده‌ای را علیه زیرساخت‌ها و مواضع نظامی اوکراین ادامه داده‌اند.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای این کشور موفق به آزادسازی شهرک «زارچنویه» در استان زاپوریژیاـ که به روسیه پیوسته است- شده‌اند و حملات به مواضع صنایع نظامی، بخش انرژی، زیرساخت‌ها و لجستیک نیروهای کی‌یف همچنان ادامه دارد.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای درباره روند عملیات نظامی در اوکراین اعلام کرد نیروهای وابسته به یگان‌های محور مرکزی ارتش روسیه در مناطق دو شهر «دمیتروف» و «رودینسکی» در جمهوری دونتسک به عملیات خود ادامه می‌دهند و ۵۰۰ نظامی اوکراینی را از پای درآورده‌اند.

در ادامه این بیانیه آمده است که نیروهای «جنوب» بر مواضع راهبردی مسلط شده‌اند، نیروهای «شمال» وضعیت تاکتیکی خود را بهبود بخشیده‌اند و نیروهای «غرب» نیز مواضع خود را تقویت کرده‌اند و در جریان این درگیری‌ها صدها نظامی اوکراینی کشته شده‌اند.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای دنیپر همچنان در استان‌های زاپوریژیا و خرسون به مقابله با نیروهای اوکراینی ادامه می‌دهند.

