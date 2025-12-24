اورچوک:
تجارت با ایران ۱۸ درصد افزایش یافت
مقام روس از افزایش ۱۸ درصدی تجارت این کشور با ایران خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «الکسی اورچوک»، معاون نخست وزیر روسیه در مصاحبهای باتلویزیون روسیا ۲۴ از افزاش ۱۸ درصدی تجارت این کشور با ایران خبر داد.
وی اظهار داشت: «تجارت با ایران، پس از اجرایی شدن توافق آزاد تجاری میان اتحادیه اقتصادی اوراسیا و تهران از ماه می تا سپتامبر ۲۰۲۵، ۱۸ درصد افزایش داشت».
مقام روس توضیح داد: «شاهد افزایش ۱۸ درصدی تجارت از پانزدهم ماه مه بودیم. محصولات همین الان هم در فروشگاهها دیده میشوند».