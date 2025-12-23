اعدام همزمان 3 شهروند شیعه در عربستان سعودی

به گزارش ایلنا به نقل از رای الیوم، وزارت کشور سعودی اعلام کرد که حکم اعدام سه شهروند از اقلیت شیعه در شرق این کشور، به صورت همزمان اجرا شد. این افراد شامل حسین بن حیدر القلاف، محمد بن احمد آل حمد و حسن بن صالح سلیم بودند که پس از ارتکاب «عملیات تروریستی در داخل عربستان»، به اعدام محکوم شدند.

بر اساس اعلام وزارت کشور، اتهامات این افراد شامل قتل یک مأمور امنیتی، مجروح کردن مأمور دیگر، تیراندازی به مقرها و خودروهای امنیتی، ساخت بمب و نگهداری سلاح و مهمات با هدف برهم زدن امنیت و آرامش جامعه بوده است.

وزارت کشور سعودی با اعلام اینکه این اقدام در راستای «حفظ امنیت، اجرای عدالت و اجرای احکام شرع اسلامی علیه کسانی است که امنیت مردم را تهدید یا خون آن‌ها را می‌ریزند»، هشدار داد که هر کس بخواهد چنین اقداماتی انجام دهد، با مجازات شرعی مواجه خواهد شد.

در سال ۲۰۲۵، مقامات سعودی بیش از ۳۵۰ حکم اعدام را اجرا کرده‌اند که بخش عمده‌ای از آن‌ها مربوط به جرایم امنیتی و تروریستی و بخش دیگری مرتبط با قاچاق مواد مخدر و قتل بوده است.

انتهای پیام/