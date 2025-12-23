خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نووستی: «مزدور آمریکایی» در حمله روسیه به اوکراین کشته شد

نووستی: «مزدور آمریکایی» در حمله روسیه به اوکراین کشته شد
کد خبر : 1732074
لینک کوتاه کپی شد.

یک خبرگزاری روسی اعلام کرد که یک مزدور آمریکایی، پیش‌تر خدمت‌کرده در ارتش ایالات متحده و آموزش‌دهنده نیروهای اوکراینی، اوایل دسامبر در جریان حمله روسیه به اوکراین کشته شد.

به گزارش ایلنا، خبرگزاری روسی «نووستی» هویت فردی را که در اوایل دسامبر در حمله روسیه به اوکراین کشته شد، افشا کرده و او را «مزدور» معرفی کرده است که پیش‌تر در ارتش آمریکا خدمت کرده بود.

بر اساس گزارش نووستی، این فرد برایان زاکرلا نام دارد که پیش از این در ارتش ایالات متحده فعالیت داشته و –طبق گفته عمویش، مایکل زاکرلا- در دوران خدمت رسمی خود، به آموزش نیروهای اوکراینی پرداخته و پس از آن دوباره به اوکراین بازگشته بود.

نوفوستی افزود که زاکرلا در روزهای نخست ماه دسامبر طی عملیات‌های نظامی کشته شده است. همسر او، کیمبرلی زاکرلا، و دو فرزند کوچکشان در کی‌یف اقامت دارند.

گزارش حاکی است که پدر «مزدور آمریکایی» کشته شده نیز پیش‌تر در تفنگداران دریایی و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) خدمت کرده است.

به گفته نوووستی، پدر زاکرلا نیز با همین نام، یعنی برایان زاکرلا، ۲۶ سال در نیروی تفنگداران دریایی آمریکا خدمت کرد (۱۹۸۵ تا ۲۰۱۱) و پس از بازنشستگی، از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ به مدت بیش از پنج سال در سازمان سیا فعالیت داشته است. همچنین او در سال ۲۰۰۶ از دانشکده تحصیلات تکمیلی دریایی آمریکا فارغ‌التحصیل شده بود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا