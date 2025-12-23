نووستی: «مزدور آمریکایی» در حمله روسیه به اوکراین کشته شد

به گزارش ایلنا، خبرگزاری روسی «نووستی» هویت فردی را که در اوایل دسامبر در حمله روسیه به اوکراین کشته شد، افشا کرده و او را «مزدور» معرفی کرده است که پیش‌تر در ارتش آمریکا خدمت کرده بود.

بر اساس گزارش نووستی، این فرد برایان زاکرلا نام دارد که پیش از این در ارتش ایالات متحده فعالیت داشته و –طبق گفته عمویش، مایکل زاکرلا- در دوران خدمت رسمی خود، به آموزش نیروهای اوکراینی پرداخته و پس از آن دوباره به اوکراین بازگشته بود.

نوفوستی افزود که زاکرلا در روزهای نخست ماه دسامبر طی عملیات‌های نظامی کشته شده است. همسر او، کیمبرلی زاکرلا، و دو فرزند کوچکشان در کی‌یف اقامت دارند.

گزارش حاکی است که پدر «مزدور آمریکایی» کشته شده نیز پیش‌تر در تفنگداران دریایی و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) خدمت کرده است.

به گفته نوووستی، پدر زاکرلا نیز با همین نام، یعنی برایان زاکرلا، ۲۶ سال در نیروی تفنگداران دریایی آمریکا خدمت کرد (۱۹۸۵ تا ۲۰۱۱) و پس از بازنشستگی، از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ به مدت بیش از پنج سال در سازمان سیا فعالیت داشته است. همچنین او در سال ۲۰۰۶ از دانشکده تحصیلات تکمیلی دریایی آمریکا فارغ‌التحصیل شده بود.

