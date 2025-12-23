خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دونالد ترامپ:

سرنوشت مادورو به تصمیم خودش بستگی دارد

سرنوشت مادورو به تصمیم خودش بستگی دارد
کد خبر : 1731613
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهوری آمریکا با طرح مواضعی تند درباره آمریکای لاتین، اوکراین و گرینلند، بار دیگر بر رویکرد امنیت‌محور دولت خود تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا با طرح مواضعی تند درباره آمریکای لاتین، اوکراین و گرینلند، بار دیگر بر رویکرد امنیت‌محور دولت خود تأکید کرد.

دونالد ترامپ با اشاره به وضعیت ونزوئلا گفت که ادامه حضور «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهوری ونزوئلا در قدرت به تصمیم خود وی بستگی دارد و باید از قدرت کناره‌گیری کند.

وی همچنین با متهم کردن «گوستاوو پترو» رئیس‌جمهوری کلمبیا به «صدور کوکائین به آمریکا»، گفات که او «دوست ایالات متحده» نیست. 

ترامپ در بخش دیگری از اظهاراتش اعلام کرد که گفت‌وگوها درباره بحران اوکراین «در مسیر خود پیش می‌رود»، اما واشنگتن پولی به کی‌یف ارسال نمی‌کند.

به گفته وی، آمریکا سلاح‌ها را به ناتو می‌فروشد و کشورهای عضو این ائتلاف هزینه آن را پرداخت کرده و خود درباره نحوه استفاده از آن تصمیم می‌گیرند.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین با تأکید بر ملاحظات امنیتی گفت: «ایالات متحده به گرینلند برای تأمین امنیت ملی خود نیاز دارد». 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا