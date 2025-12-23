سرنوشت مادورو به تصمیم خودش بستگی دارد

به گزارش ایلنا، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا با طرح مواضعی تند درباره آمریکای لاتین، اوکراین و گرینلند، بار دیگر بر رویکرد امنیت‌محور دولت خود تأکید کرد.

دونالد ترامپ با اشاره به وضعیت ونزوئلا گفت که ادامه حضور «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهوری ونزوئلا در قدرت به تصمیم خود وی بستگی دارد و باید از قدرت کناره‌گیری کند.

وی همچنین با متهم کردن «گوستاوو پترو» رئیس‌جمهوری کلمبیا به «صدور کوکائین به آمریکا»، گفات که او «دوست ایالات متحده» نیست.

ترامپ در بخش دیگری از اظهاراتش اعلام کرد که گفت‌وگوها درباره بحران اوکراین «در مسیر خود پیش می‌رود»، اما واشنگتن پولی به کی‌یف ارسال نمی‌کند.

به گفته وی، آمریکا سلاح‌ها را به ناتو می‌فروشد و کشورهای عضو این ائتلاف هزینه آن را پرداخت کرده و خود درباره نحوه استفاده از آن تصمیم می‌گیرند.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین با تأکید بر ملاحظات امنیتی گفت: «ایالات متحده به گرینلند برای تأمین امنیت ملی خود نیاز دارد».

